Lena tiene mucho cuento: convocada la LXIII de su concurso internacional
El ganador absoluto se llevará 3.000 euros de premio y se ha creado una categoría para niños de 11 a 14 años
El Ayuntamiento de Lena, a través del área de Cultura, convoca el LXIII Premio Internacional de "Cuentos L.lena". Este certamen busca promover la creación literaria y cuenta con un premio principal de 3.000 euros para el ganador. Además, en esta edición y como novedad, se establece una categoría especial para jóvenes asturianos de 11 a 14 años, que estará dotado con 400 euros.
Los interesados en participar deberán presentar un único cuento, que debe ser original, inédito y no haber sido premiado anteriormente. La extensión mínima será de entre cuatro y ocho folios por una sola cara. Podrán estar escritos en castellano o en asturiano.
Presentación
Los trabajos tendrán que ir firmados con un seudónimo, y adjuntar un sobre con el nombre, dirección y teléfono. La fecha límite para la presentación de los cuentos será el 31 de enero de 2026.
La entrega de este premio se realizará en el entorno de las fiestas de La Flor, en el mes de abril. Cada año, el Ayuntamiento recibe más de 300 originales procedentes de toda España y también de países como Argentina, Cuba, Chile, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, Estados Unidos, Suecia, Italia y Alemania, entre otros.
