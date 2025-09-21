Un pueblo que defiende su buen nombre

"Hay documentos de hace ocho siglos en los que sistemáticamente se dice Orlé y nunca Orllé". Es uno de los argumentos esgrimidos por Miguel Álvarez durante su ponencia de ayer sábado en los actos de celebración del centenario de esta parroquia rural del concejo de Caso. Álvarez insistió en que "la ley dice que el nombre oficial es el tradicional, y la tradición durante siglos es que siempre se ha dicho Orlé".

Ana Álvarez, a la derecha, se dirige a los asistentes al acto. | D. O.

Los vecinos defienden el nombre de la parroquia rural frente al de Orllé, reconocido como oficial por el Principado a través de la Xunta Asesora de Toponimia. Tan es así que todos los vecinos se reunieron ayer en un prao del pueblo para dibujar con sus cuerpos el nombre de Orlé y tomar una fotografía aérea. También, en la señal de entrada a la localidad, un cartel reza "Gracias por decir Orlé", mientras que la señal de Orllé está tachada.

La parroquia rural celebra un siglo desde que en 1925 se constituyó como entidad local menor. Posteriormente el Estatuto de Autonomía les reconoció como una de las primeras parroquias rurales de Asturias. Para lograrlo fue clave que el pueblo tuviese sus propios montes, al margen del concejo de Caso, y que estos fuesen gestionados por los vecinos que con los rendimientos económicos mantenían la localidad.

Reconocimiento a los mayores

A esos mayores que durante años lucharon por Orlé, se les recordó en el acto de este sábado. Ana Álvarez, presidenta de la parroquia rural, destacó esa "lucha del día a día de los vecinos, de nuestros mayores, que han mantenido la parroquia, y vivir aquí no es fácil, los inviernos son muy duros". La localidad tiene 102 habitantes que se reducen hasta alrededor de 60 durante los meses mas fríos.

El acto contó con la presencia de Miguel Ángel Fernández, Alcalde de Caso; Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Principado, y Olmo Ron, director general de Cooperación Local, que reconoció que hay un conflicto por el nombre oficial entre la parroquia y el Principado y señaló que "se ha escuchado a los vecinos y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo". Por el momento, los vecinos han dicho bien claro y alto cómo se llama su pueblo.