La sequía de los últimos meses marca el certamen de la huerta de Langreo

El año no ha sido ni mucho menos bueno para el campo asturiano y eso se dejó ver en el Certamen de la huerta de Langreo, "Memorial José Francisco Torre", que se clausuró este domingo en el parque Dorado de Sama. Víctor Barbón volvió a ganar el premio a la calabaza más grande del certamen. Lo hizo con un ejemplar de 55,5 kilos de peso, "pero tenía otra de 200 kilos que pudrió por el calor". Es el cuarto año que se alza con este premio y no es ni mucho menos la calabaza más grande que ha presentado. "Este año ha sido muy complicado, he logrado sacar la huerta adelante a calderaos", explicaba. La ausencia de lluvia ha marcado la cosecha de este año en los huertos del valle del Nalón. Barbón asegura que "regar no tiene nada que ver con lo que la lluvia supone para la tierra, el agua de lluvia es distinta, va calando y tiene más nutrientes". Respecto al calor y a los días de sol, Barbón tuvo que "ponerle una sombrilla" a la calabaza del concurso para que no sufriese tanto con el sol. Todo ese mimo y trabajo sirvió a este hortofruticultor de San Martín del Rey Aurelio a revalidar el premio con su calabaza.

Javier Martínez, mejor hortofruticultor, y su hija Naiara.

Quien también le echa muchas horas a la huerta es Javier Martínez, que se alzó con la "Fesoria de oro" al mejor hortofruticultor. Su huerta está en Pola de Laviana y en Langreo presentó "un poco de todo, lo que ha dado una temporada que no ha sido nada buena por la sequía", insistía. Es más, "ha sido muy mala, yo nunca lo vi igual", recalcaba. Martínez puede pasar el día entero en la huerta, "es donde soy feliz". Ayer mismo "a las seis de la mañana estaba allí recogiendo berzas".

Víctor Barbón con su calabaza de 55,5 kilos.

No solo el jurado valoró sus productos sino también el público, que compró prácticamente todo lo que Javier Martínez y su hija Naiara pusieron a la venta en el certamen langreano.

La cita tuvo este año un componente "muy emocional", como recordaba poco antes de la clausura Pablo Álvarez, concejal de Medio Rural. Se refería el recuerdo de quien fuera su antecesor en el cargo y gran impulsor del certamen de la huerta y del concurso de ganado de Langreo, José Francisco Torre Álvarez, fallecido el pasado mes de octubre de manera repentina.