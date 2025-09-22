Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados
Las obras arrancaron en Caborana y pretenden llegar a todos los valles del municipio
La mejora de infraestructuras de titularidad local es una de esas competencias que los ayuntamientos tienen que asumir y que suponen importantes inversiones para mejorar la vida de los ciudadanos. Y en el caso de Aller, ha llegado el momento en el que el Gobierno local se ha remangado y puesto manos a la obra para abordar un plan de asfaltados que afectará a calles y carreteras del municipio, y que conllevará además un importante gasto. En este 2025, la inversión ascenderá a casi un cuarto de millón de euros, y llegará a varios puntos de los difrentes valles que componen el concejo.
Las obras ya han comenzado, y lo han hecho en en la localidad de Caborana. Concretamente, se está actuando en la zona de los Cuarteles. Posteriormente, se actuará en Agüeria. "La idea es que después vayamos al valle del Río Negro, con otras tres actuaciones). Villar de Agueria, Villar de Murias y Arnizo serán los siguientes núcleos en los que se actúe). En el valle de Casomera, la localidad de Conforcos también recibirá mejoras en materia de asfaltados, al igual que en la parroquia de Boo. "Estas obras forman parte de la primera parte del Plan de Asfaltados, que es la que desarrollaremos este año, contratando y realizando las obras entre septiembre y diciembre", explicó el Alcalde, Juan Carlos Iglesias.
Pero estas actuaciones no se quedarán ahí, ya que de cara a 2026, el Ayuntamiento pretende continuar con la mejora de las infraestructuras locales. En este sentido, el gobierno liderado por Iglesias ya tiene marcada la hoja de ruta para las inversiones en ese ejercicio. Así, se renovarán asfaltados en la capital del concejo, Cabañaquinta, y también en localidades como Pelúgano, La Rumiá, Piñeres o Castiello. Así mismo, también se prevén adecuar varios solares en Moreda para construir aparcamientos públicos.
Bello
Por otra parte, y una vez finalizado el saneamiento de Bello, también se ha comenzado la parte de asfaltado que conllevaba esta importante inversión. Así, el presupuesto de las obras se ha aumentado en 125.000 euros para mejorar el firme de algunas zonas de la localidad, unos trabajos que ya han comenzado.
"La idea es la de mejorar las calles y carreteras municipales con el objetivo de facilitar la movilidad por los pueblos", indicó Juan Carlos Iglesias. "Si estamos defendiendo la repoblación de las zonas rurales y buscando atraer vecinos, es consecuente que tratemos de prestar los mejores servicios posibles, y entre ellos también es muy importante la movilidad y las infraestructuras", indicó el regidor. "En el gobierno local allerano tenemos por norma que si creemos en algo y lo defendemos, tenemos que actuar en esa línea, y este plan de asfaltados demuestra que así lo hacemos", finalizó Iglesias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
- Se buscan voluntarios (remunerados) para el Mundial de Pesca Máster: estas son las condiciones
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos
- Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el 'prau' de Los Mártires