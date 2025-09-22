Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados

La mejora de infraestructuras de titularidad local es una de esas competencias que los ayuntamientos tienen que asumir y que suponen importantes inversiones para mejorar la vida de los ciudadanos. Y en el caso de Aller, ha llegado el momento en el que el Gobierno local se ha remangado y puesto manos a la obra para abordar un plan de asfaltados que afectará a calles y carreteras del municipio, y que conllevará además un importante gasto. En este 2025, la inversión ascenderá a casi un cuarto de millón de euros, y llegará a varios puntos de los difrentes valles que componen el concejo.

Las obras ya han comenzado, y lo han hecho en en la localidad de Caborana. Concretamente, se está actuando en la zona de los Cuarteles. Posteriormente, se actuará en Agüeria. "La idea es que después vayamos al valle del Río Negro, con otras tres actuaciones). Villar de Agueria, Villar de Murias y Arnizo serán los siguientes núcleos en los que se actúe). En el valle de Casomera, la localidad de Conforcos también recibirá mejoras en materia de asfaltados, al igual que en la parroquia de Boo. "Estas obras forman parte de la primera parte del Plan de Asfaltados, que es la que desarrollaremos este año, contratando y realizando las obras entre septiembre y diciembre", explicó el Alcalde, Juan Carlos Iglesias.

Pero estas actuaciones no se quedarán ahí, ya que de cara a 2026, el Ayuntamiento pretende continuar con la mejora de las infraestructuras locales. En este sentido, el gobierno liderado por Iglesias ya tiene marcada la hoja de ruta para las inversiones en ese ejercicio. Así, se renovarán asfaltados en la capital del concejo, Cabañaquinta, y también en localidades como Pelúgano, La Rumiá, Piñeres o Castiello. Así mismo, también se prevén adecuar varios solares en Moreda para construir aparcamientos públicos.

Bello

Por otra parte, y una vez finalizado el saneamiento de Bello, también se ha comenzado la parte de asfaltado que conllevaba esta importante inversión. Así, el presupuesto de las obras se ha aumentado en 125.000 euros para mejorar el firme de algunas zonas de la localidad, unos trabajos que ya han comenzado.

"La idea es la de mejorar las calles y carreteras municipales con el objetivo de facilitar la movilidad por los pueblos", indicó Juan Carlos Iglesias. "Si estamos defendiendo la repoblación de las zonas rurales y buscando atraer vecinos, es consecuente que tratemos de prestar los mejores servicios posibles, y entre ellos también es muy importante la movilidad y las infraestructuras", indicó el regidor. "En el gobierno local allerano tenemos por norma que si creemos en algo y lo defendemos, tenemos que actuar en esa línea, y este plan de asfaltados demuestra que así lo hacemos", finalizó Iglesias.