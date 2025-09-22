Luz y taquígrafos para el urbanismo de Mieres

Tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), el Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha el proceso de información pública por el que cualquier persona puede consultar, solicitar información y asesoramiento o presentar alegaciones. “Para el Gobierno de Mieres esto no es un mero trámite: queremos un urbanismo con luz y taquígrafos, donde impere el interés general y el bien común” afirma Marta Jiménez, concejala responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible.

El PGO facilita la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana, permitirá movilizar suelo disponible para construir 400 nuevas viviendas a precio asequible, permitirá desbloquear Oñón, Requejo y La Villa, facilitará la accesibilidad en los edificios y que se instalen ascensores —que ocuparán vía pública si no hay otra alternativa—, etc.

Estas acciones y otras ya previstas permitirán al Gobierno local alcanzar otro objetivo: movilizar una buena parte de las 4.000 viviendas vacías que hay en el concejo.

“Este plan apuesta por la actividad económica para generar empleo. Tenemos presente las necesidades de las empresas, las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de actividad productiva o logística. Protegemos la actividad industrial y nos preparamos para el futuro”, declara la concejala.

El Ayuntamiento ha volcado toda la documentación en la web y también ha puesto en funcionamiento una Oficina de Información específica desde mediados de agosto. Ésta se encuentra en la calle Valeriano Miranda y atiende al público de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, y las tardes de los martes y jueves, en horario de 16.00 a 20.00 horas. Igualmente, el consistorio ha remitido una carta informativa a todos los vecinos y vecinas y comienza ahora una ronda de reuniones sectoriales y por territorios para explicar el contenido del PGO.

“Mieres es sinónimo de calidad de vida, apuesta por la innovación, es uno de los municipios más seguros de Asturias, tiene parada AVE, Hospital, Campus Universitario —el más moderno de Asturias—, una potente red de colegios y centros de salud, Empresa Municipal de Transporte y residencia municipal; somos uno de los ayuntamientos con más equipamientos deportivos por habitante de Asturias… y nuestra posición geográfica nos permite estar a 10 minutos de Oviedo y a menos de 20 de Gijón… Estamos en el corazón de Asturias y queremos ocupar un lugar destacado en la Asturias del siglo XXI”, señala Marta Jiménez.

“El Gobierno de Mieres tiene claro su modelo territorial para Mieres y pasa por tres grandes ejes: ganar población, generar empleo y garantizar calidad de vida. Tenemos una visión descentralizada del concejo, apostamos por mejorar la calidad de vida en la ciudad y en los pueblos, nuestro modelo pasa por la sostenibilidad y la eficiencia. Lo primero es el interés general”, afirma la edil.

“No es casual que estemos ganando población por primera vez en mucho tiempo o la reciente inversión de Talleres Alegría. Mieres está ganado posiciones, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Es la prioridad del Gobierno, por eso estamos desplegando la fuerte inversión en equipamientos deportivos, las actuaciones para mejorar las calles y carreteras, apostando por la peatonalización y la regeneración urbana… Este PGO nos permitirá levantar el vuelo y contar con un planeamiento urbanístico adecuado al siglo XXI y las necesidades que tenemos”, declara la responsable del área de Desarrollo Urbano.