Los niños de Mieres "saben" conducir "porque nos dio clase José Manuel"

A sus siete años, Miguel Pico conoce las señales y las normas de Seguridad Vial. Lo demostró este lunes conduciendo un kart en el patio de su colegio, el Liceo Mierense, dentro de los actos de la Semana de la Movilidad. El pequeño sabe todo lo que hay que saber para conducir "porque me dio clase José Manuel". Se refería a José Manuel Fanjul, el Policía Local de Mieres encargado durante años de impartir en los colegios los talleres de Seguridad Vial, y que falleció de forma repentina el pasado junio, apenas unos días antes de jubilarse. Así, Pico hacía correctamente la rotonda, el ceda el paso o el stop del circuito dibujado en el patio del colegio. Tuvo un despiste y se saltó, muy despacio, eso sí, el stop en una ocasión, entonces Jesús Rodríguez, el agente que ha tomado el relevo de Fanjul, le explicaba el significado de esa señal: "STOP: Si tienes ojos, para".

Miguel Pico conduce un kart en el patio del Liceo Mierense ante la mirada del policía Jesús Rodríguez.

Miguel Pico, sin saberlo, es la prueba palpable del trabajo realizado durante tantos años por Fanjul en los colegios de Mieres. Esas clases, esos juegos que llevó a las aulas calaron en los alumnos. "Fanjul hizo un gran trabajo", resaltaba Jesús Rodríguez, que ve que la tarea de su compañero fallecido "se nota mucho y a nosotros solo nos queda continuar lo que él hizo y que los niños sigan aprendiendo y que lo apliquen en la vida diaria, que es lo que queremos, no verles pasar los semáforos en rojo o ir como locos con los patinetes por la calle".

Ayer era el día sin coche. De hecho estaba previsto que la actividad se celebrase en la calle Manuel Llaneza, en pleno centro de Mieres, que se cortaría al tráfico, pero la lluvia obligó a trasladar el circuito al patio cubierto del colegio. Por eso, porque era el día sin coche, se utilizaron dos karts eléctricos, para concienciar también sobre la contaminación.

Antes, Jesús Rodríguez y sus compañeros de la Policía Local de Mieres, acompañados de niños y familiares, habían rendido un cálido homenaje a Fanjul en la Casa de Cultura. Allí, Alba Jiménez, del colegio Lastra, recordó que el agente fallecido "nos enseñó a ser más responsables en las calles y lo hizo siempre con una sonrisa". Manuel Llaneza, ejerció de portavoz de sus compañeros del Aniceto Sela y de otros muchos niños para decir que "con Fanjul lo pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas. Gracias por explicarnos las cosas con paciencia y de una manera clara y divertida".