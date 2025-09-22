"El plan del lobo no funciona, es ridículo", claman los ganaderos en Las Cuencas

Los últimos en alzar la voz fueron los ganaderos de Morcín y, por extensión, los del resto del entorno del Aramo (Riosa, Ribera de Arriba y Quirós), que están "hartos" de "dar de comer a los lobos" con sus animales. Reclaman "soluciones inmediatas", entre ellas, que los cazadores tengan permiso de disparar a los lobos en caso de que no se haya cumplido la cuota de "extracciones" en una zona. Aseguran que en un año han perdido más de 200 animales.

Desde la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (Agall), su presidente, Jesús García, se solidariza con los ganaderos de Morcín, "que viven lo mismo que ocurre en toda Asturias". García acusa directamente a la clase política, a los diputados regionales y nacionales de PSOE e IU, que en su opinión son los responsables de que no se aplique el plan del lobo, que permite eliminar ejemplares donde los daños a la cabaña ganadera sean evidentes. "El plan del lobo no funciona, es ridículo", segura el presidente de Agall. Además, Jesüs García advierte de la posibilidad de que el lobo sea incluido de nuevo en el Listado de especies con protección especial (LESPRE). "Hay muchas posibilidades de que sea así y eso acabaría con la ganadería extensiva en Asturias", sentencia.

El lobo salió del LESPRE el pasado mes de abril a través de la aprobación de la nueva ley contra el desperdicio alimentario. El Defensor del Pueblo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite el pasado mes de julio. Ese recurso plantea la reversión de la ley de desperdicio alimentario, y la reincorporación del lobo al LESPRE y al Catálogo Español de Especies Amenazadas.