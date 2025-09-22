El testigo del último siglo de Mieres: el grupo escolar Aniceto Sela cumple cien años

Ha sobrevivido a dos guerras, a una pandemia, y tras cien años, sigue en pie lozano y como testigo de la historia de Mieres. Se trata del edificio del grupo escolar Aniceto Sela, que hoy ocupan dos colegios y que, ubicado en el centro de la calle Manuel Llaneza, en pleno corazón de Mieres, supone una de las construcciones icónicas de la villa. El próximo 11 de octubre se cumplirá el centenario de su inauguración, y el fotógrafo José Ramón Viejo ha organizado, junto al Ateneo Musical de Mieres una serie de actos para conmemorar el centenario. Pero lo que quedará para la historia será el libro que este "Mierense del año" ha editado, y en cuyas casi 200 páginas se narra la historia no solo del inmueble, sino de los últimos cien años del concejo, con el edificio como testigo de excepción.

Viejo deja claro que lo que se cuenta en la publicación dista mucho de ser "un laudatorio sobre este siglo y sobre este edificio, sino que refleja la verdad, los hechos, aunque a veces puedan ser duros". Lo dice mientras hojea el libro, titulado "Grupo Escolar Aniceto Sela. 100 años de Nuestra Historia", y se fija en una fotografía en la que se ve como en el actual patio donde juegan los escolares tanto del Aniceto como del Liceo Mierense se estaba celebrando una corrida de toros.

Un grupo de los primeros alumnos que tuvo el grupo escolar Aniceto Sela. / Reproducción

Viejo señala que lo que se cuenta en el libro es toda la historia de Mieres que durante el último siglo ha pasado tanto en los alrededores como dentro del edificio, que no siempre fue un colegio, ya que llegó a ser un cuartel, un hospital militar y ahsta un refugio. Aunque eso sí, la mayor parte de su larga vida si ha estado dedicado a la enseñanza. Relata el autor que "lo que luego sería el colegio se empieza a diseñar en 1914, ya siendo concejal Manuel Llaneza, que empujó por tener el edificio lo que no está escrito. Sin embargo, luego llega la Primera Guerra Mundial, se disparan los costes y los contratistas dicen que no lo hacen por el dinero pactado, parando las obras". Unos años más tarde, con Llaneza ya como Alcalde, dice que la obra se va a hacer sí o sí con recursos propios.

Primeros pasos

En 1923, todavía en con el edificio en obras, Manuel Llaneza y Aniceto Sela acuerdan que en el ala derecha del edificio, que ya estaba casi acabada, se dejen un par de aulas para una institución privada de formación. "Fue una especie de instituto de enseñanza media y de preparación para varios oficios, al que llama Liceo Mierense. Un periplo que dura hasta 1925, cuando se termina la obra del edificio y el Liceo sale de ahí a la casa de la Cultura. Y por fin, el 11 de octubre de 1925 se inagura el grupo escolar Aniceto Sela, que cuenta con un ala para niños y otro para niñas", narra Viejo.

Interior de una clase en los primeros años del colegio. / Reproducción

La segregación de alumnos, que el propio autor vivió en sus carnes, se extiende durante más de medio siglo. Fue en 1983 cuando la Consejería de Educación dice que se ha acabado la enseñanza segregada. Sin embargo, explica Viejo, "las dos direcciones de los colegios y los maestros y maestras, entre los que había al menos cinco matrimonios, quieren seguir en sus puestos, pero no quieren trabajar juntos". La solución fue, prosigue el autor, "recuperar un nombre tradicional que todavía queda en el acervo popular, el Liceo Mierense, y crean un colegio bajo ese nombre en el ala que antes ocupaban las niñas". Y así se forman los dos colegios que hoy ocupan el edificio y en los que comienzan a dar sus primeros pasos educativos decenas de niños y niñas de Mieres.

Elaborar esta publicación ha supuesto casi dos años para José Ramón Viejo. "La parte guapa fue el primer año y medio, cuando buscas documentación, te encuentras con algunas sorpresa... Luego ya lo de escribir no fue tan guapo y ya costó un poco más", confiesa. En la publicación también se cuenta con artículos de ilustres colaboradores, como los escritos por una bisnieta de Aniceto Sela o por el historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ernesto Burgos. "Creo que salió un trabajo bastante digno y que refleja perfectamente la historia de Mieres con el edificio del grupo escolar como epicentro".

Actos

Además del libro, José Ramón Viejo, junto con el Ateneo Musical de Mieres, ha organizado una serie de actos para conmemorar este importante centenario. Se desarrollarán el próximo 4 de octubre, sábado. "Recibiremos a familiares de Aniceto Sela, y posteriormente se inaugurará una placa del centenario, que se instalará en el frontal del colegio", explica Viejo, para agregar que "posteriormente, se realizará una ofrenda floral en la casa natal de Aniceto Sela, ubicada en Santullano. Y a continuación, de vuelta a Mieres, se inaugurará una exposición con material original de la época, con las ilustraciones originales que aparecen en la publicación y con otros objetos históricos". Tras todo ello, habrá una charla en Auditorio de la Casa de Cultura, que estará acompañada por un cuarteto de Cámara del Ateneo Musical de Mieres.

El patio del colegio, ya reformado, en 1955. / Reproducción.

Además, este homenaje también servirá para corregir un error histórico que todavía hoy se puede ver. "Hay una placa en el colegio que pone que la inauguración en 1925 fue a cargo de Manuel Llaneza, pero lo cierto es que fue José Sela el que inauguró el inmueble", señala Viejo, que explica que esto es debido a que Llaneza había sido elegido diputado en las Cortes, y que tras el golpe de Primo de Rivera, el alcalde de Mieres era José Sela, que fue quien lo estrenó.

Por último, todavía está pendiente de resolver la petición que ha hecho Viejo al Ayuntamiento de Mieres para que durante toda la jornada de actos, el colegio pueda ser visitado. "Estamos esperando respuesta, porque la verdad es que sería muy bonito", dice.

Dos años de trabajo y una desbordada pasión por Mieres han dado como resultado que este centenario colegio vaya a tener el homenaje que se merece después de ser testigo de la historia más reciente de Mieres. El empeño de José Ramón Viejo salió de un pupitre del Aniceto.