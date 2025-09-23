El Campeonato de Conceyos de bolos regresa a Langreo diez años después

La bolera de La Mudrera (Langreo) será escenario este jueves, a las 19.30 horas, de una ronda eliminatoria del Campeonato d’Asturies de Conceyos de cuatreada, que enfrentará a los equipos de Langreo y Noreña "en una cita esperada por jugadores, aficionados y vecinos", resaltó el gobierno local.

"El ganador de esta ronda entre Llangréu y Noreña se enfrentará posteriormente a Nava, dentro de un cuadro en el que ya han competido concejos como Aller, Mieres, Gijón, San Martín, Laviana, Llanes y Oviedo", indicaron fuentes municipales.

Esta cita, en Langreo, "se recupera tras años de ausencia gracias al impulso de la Federación Asturiana de Bolos y el equipo local de La Mudrera compuesto por 16 jugadores. La última edición se celebró en 2015 y su regreso supone un paso importante para mantener viva una disciplina que forma parte de la identidad cultural de Asturias".

La actividad fue presentada ayer en el Ayuntamiento. Irene González, coordinadora del Área de Deportes del Ayuntamiento, abogó al igual que miembros del equipo de La Mudrera, por la "importancia y necesidad de volver a introducir los bolos en los colegios, a través de actividades extraescolares y de la mano de los profesores de educación física. Es un deporte nuestro, que debemos de proteger y potenciar".

En la misma línea David Fernández, concejal de Derechos Sociales , señaló que "como en todos los deportes, el futuro pasa por implementar la disciplina desde la base. Si no hay relevo generacional, los bolos están en desventaja y en declive".

Tradición

Por su parte, Bruno González destacó "el esfuerzo de la federación y de los clubes locales para que esta cita vuelva a brillar", mientras que Javier Amez resaltó la importancia de conservar la memoria y las estadísticas de ediciones pasadas. "Hacía diez años que no se celebraba esta cita. Recuperarla es también recuperar parte de nuestra historia deportiva".

El jugador Juan Carlos Álvarez puso en valor la necesidad de acercar los bolos a la calle. "En La Felguera ya se hizo hace años. En la federación tenemos una bolera portátil para llevar el juego a plazas y colegios. Cuando los guajes prueban, disfrutan. Ese es el camino. Antaño los bolos se practicaban en los propios colegios y de cien críos que jugaban podía quedar un relevo ente veinte y treinta".