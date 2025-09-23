Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CC OO pide parar la selección del nuevo director del Museo de la Minería de El Entrego: "Un informe independiente es la mejor vía para despejar dudas"

El sindicato, al igual que hizo el SOMA, abandona la comisión de valoración ante la "falta de garantías" en el procedimiento

Museo De La Minería.

Museo De La Minería. / A. P.

Miguel Á. Gutiérrez

El Entrego

La Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias manifestó este martes, al igual que hizo un día antes el SOMA-FITAG-UGT, sus dudas sobre el proceso de selección del nuevo director del Museo de la Minería y la Industria (Mumi) de El Entrego. El sindicato pidió, sin éxito, ante la comisión de valoración de candidatos "paralizar" el procedimiento hasta contar con "garantías jurídicas" de que se está desarrollando de forma correcta.

"Ante las dudas suscitadas en torno al proceso de selección de la dirección del Mumi" –señalaron responsables del sindicato– "CC OO de Industria de Asturias propuso en la reunión de este martes de la Comisión de Valoración paralizar el procedimiento y solicitar un informe jurídico a una institución externa, como podría ser una fundación o un asesor jurídico independiente, con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica y transparencia". El sindicato considera "especialmente adecuado" para esa tarea el Instituto Adolfo Posada.

Rechazo

La propuesta, prosiguieron los representantes de CC OO, "no fue tomada en cuenta por el resto de los miembros de la Comisión, que optaron por avalar un informe jurídico elaborado por el secretario de la propia Comisión sobre el desarrollo del proceso". Ante esta situación, CC OO decidió "no continuar participando en el resto del procedimiento al considerar que no se daban las garantías suficientes".

Los trabajos de la Comisión de Valoración deben trasladarse ahora al Patronato de la Fundación –expuso CC OO– órgano que "deberá adoptar una decisión definitiva". "En ese marco, el sindicato defenderá los mismos planteamientos sostenidos en la Comisión: rigor, transparencia y respeto a la legalidad en la provisión del puesto. No se trata de demorar nada, sino de hacerlo bien y con garantías. Un informe vinculante de un organismo externo e independiente es la mejor vía para despejar dudas y proteger la decisión final del Patronato", aseguró CC OO.

El SOMA ya anunció el lunes su decisión de abandonar la comisión que evalúa a los candidatos tras denunciar "graves irregularidades" y "la absoluta arbitrariedad y cambios de criterio constantes" en el proceso.

