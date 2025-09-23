Langreo impulsará el carril-bici y "rutas seguras" para el tránsito peatonal

El gobierno local de Langreo quiere potenciar el carril-bici en el casco urbano y habilitar "rutas seguras" para que los niños y adolescentes puedan desplazarse sin riesgo a centros educativos, parques y espacios deportivos. Se trata de una actuación que, según el Alcalde, Roberto García, "llevará tiempo" y que conllevará la "pérdida de zonas de aparcamiento". Por ese motivo, el primer paso será la búsqueda de espacios alternativos de estacionamiento.

Así lo expuso el regidor langreano (IU). "Hay una espina que tengo clavada y que para este mandato no vamos a llegar a tiempo de ejecutar en su totalidad, pero queremos ponerlo en marcha. Ya en el anterior gobierno (PSOE) lo prometieron y no fueron capaces de hacerlo".

Y añadió: "Estamos con la idea de contar con rutas seguras para que los niños puedan ir y venir del colegio tranquilamente. Qué bonito sería que nuestros niños pudieran, por sus propios medios –caminando, en bici o en patinete–, moverse por la ciudad con total tranquilidad. Eso es un objetivo a cumplir, que haya un carril bici para movernos por la ciudad y que haya rutas seguras para ir a los colegios y a los polideportivos".

Roberto García esgrimió que una "ruta segura" tiene que tener "un mobiliario mínimo, el ancho suficiente de las aceras, con fácil acceso a los pasos de peatones y con las mínimas intersecciones con la carretera, intentando que la mayor parte del recorrido sea por la acera".

En lo referente al carril-bici, actualmente solo está desarrollado parcialmente, con tramos inconexos y, en muchos casos, sin el espacio suficiente y sin la adecuada señalización.

Fases

Para Roberto García, tanto el carril-bici como las rutas seguras son obras que "habría que acometer por fases, esto no se puede hacer todo de una vez. Se puede empezar haciendo unos tramos o dar continuidad a otros que están hechos". "Y son dos actuaciones", prosiguió el alcalde de Langreo, "que nos harían perder bastantes plazas de aparcamiento. Antes de poner cualquier plan en marcha hay que estudiar la posibilidad de crear zonas para aparcar y tener claro dónde puede hacerse".

Señaló el regidor que esos estacionamientos "no van a estar delante de casa, pero tienen que ser equidistantes de los diferentes barrios. Tenemos un déficit grande de aparcamientos y hay que ver cómo podemos conjugar todas las cosas para no quebrar los derechos de nadie".