Nicolás Sartorius, abogado y confundador de CC OO: "Israel está haciendo con Palestina lo mismo que los nazis hicieron con ellos: un holocausto"

-Ha presentado en El Entrego su último ensayo «La democracia expansiva, o cómo ir superando el capitalismo". ¿Qué cuenta en el libro?

-Son 400 páginas, cuento bastante y resumirlo es muy difícil. Es una reflexión sobre lo que ha ocurrido en el mundo, sobre todo en Europa y en España desde la Segunda Guerra Mundial. Es un ensayo sobre una parte histórica, porque entiendo que, si no conoces lo que ha pasado, es imposible orientarte sobre lo que está pasando. Explica un poco por qué ahora estamos donde estamos: cómo se construyó la Segunda Guerra Mundial, cómo se construyó el Estado de Bienestar, qué significó ese Estado de Bienestar, cómo se ha ido construyendo la Unión Europea, cómo ha ido evolucionando las crisis económicas, el desastre del neoliberalismo de la crisis del 2008, los efectos que tuvo… Es una reflexión sobre todo lo que ha ido sucediendo y cómo la democracia se ha ido deteriorando con el triunfo de ese neoliberalismo y con ese austericidio que hubo a partir de esa crisis, cómo ha habido una ofensiva muy fuerte contra la democracia, contra el Estado de Bienestar. Y cómo se ha generado una desigualdad enorme y cómo se ha ido un poco jibarizando la democracia hacia regímenes muchas veces autoritarios, sobre todo a partir del triunfo de Trump en Estados Unidos.

–¿Cómo analiza el auge de la extrema derecha?

–El ascenso de la ultraderecha tiene varios motivos, aunque se ha acelerado, evidentemente, con el triunfo de Trump en Estados Unidos. Es el líder de esa ultraderecha a nivel mundial y no oculta que está apoyando a los partidos de ultraderecha en Europa de manera clara y en el mundo en general. Es un presidente al que no le gusta nada a la Unión Europea, solo basta recordar aquellas declaraciones en las que dijo que «La Unión Europea se ha construido para joder a Estados Unidos». Otro elemento importante es la desindustrialización que ha habido en Europa en general. Es decir, los grandes sectores industriales han fenecido y se han pasado muchos al tercer mundo, es decir, a otros países porque se producía más barato y al capitalismo le interesaba. En muchas zonas industriales, cada vez que, digamos, se cerraba una fábrica se abría un local de los ultras. Por último, otro factor ha sido la migración utilizada demagógicamente. El meter en miedo a la gente en el sentido de que nos va a invadir aquí el mundo islámico está haciendo un daño enorme. Se hace una demagogia que es muy fácil venderla en muchos territorios y la gente se lo cree. Antes, la lucha de clases era entre los ricos y los pobres. Ahora, el enfrentamiento es entre los pobres, lo que potencia ese miedo a la inmigración.

–¿Tiene responsabilidad la izquierda en el auge de la ultraderecha?

–Hay una debilidad de la izquierda a partir de los años 80. Por un lado se hunde a parte de la izquierda que era de origen comunista por el hundimiento de la URSS. Luego, aquello que se llamó la tercera vía, hizo que una serie de dirigentes se pasaron hacia unas posiciones muy liberales. Y eso condujo a un debilitamiento en general. La prueba es que hoy en la Unión Europea si salvo España, que gobierna una izquierda potente y que espero que lo haga por muchos años más, prácticamente la socialdemocracia no gobierna en ningún país.

–¿Qué me diría de la desafección política entre la juventud?

–Aquí hay una especie de mantra que se repite y creo que con poco rigor, en el sentido de que los jóvenes así en general se inclinan hacia la ultraderecha. Entre los jóvenes hay hombres y mujeres. Y donde hay una cierta tendencia mayor hacia la extrema derecha es en los jóvenes varones. En el caso de las jóvenes, que son más del 50% de esa población, la tendencia es la contraria hay una tendencia hacia la izquierda y eso hay que señalarlo.

–Me refería más a la poca participación de la juventud en la vida política.

–Es verdad que hay una desafección. Pero yo creo que llegan las elecciones, las cifras de participación pues son bastante altas y hay una parte importante de esos que votan que son jóvenes. Y muchos de izquierdas. Un ejemplo de que sí hay participación es el de las protestas por el genocidio de Palestina durante la Vuelta a España. La inmensa mayoría de la gente que estaba en la calle manifestándose eran jóvenes y no creo que fueran de Vox. Hay que hacer un análisis un poco más matizado, más de trazo fino. Aunque desde luego que hay una parte de la juventud que está descontenta, es evidente. Por ejemplo, con el tema de la vivienda: se gana poco y parece insuficiente para tener una vivienda digna. Son problemas que hay ahí que hay que intentar resolver. Pero es verdad también que, en España, concretamente, el salario mínimo, por ejemplo, ha subido el 61% en los últimos años, y eso no había sucedido nunca.

–Hablaba del genocidio en Palestina.

–El Estado de Israel, no los israelitas, no los ciudadanos, que hay muchos que no están de acuerdo con lo que está pasando, ha girado también muchísimo hacia la derecha en los últimos años. La social democracia en Israel prácticamente ha desaparecido, cuando era un partido que gobernaba. Ahora hay un gobierno de ultra, ultra, ultraderecha, con Netanyahu. Está haciendo una política de exterminio, es una política de genocidio, por supuesto. Podemos hablar también de que es un nuevo Holocausto. Está destruyendo Palestina. Y eso lo hace porque tiene fuerza para hacerlo y además tiene el respaldo incondicional de Estados Unidos. En Europa muchos miran para otro lado, es muy difícil tomar medidas, porque no hay unanimidad. Tiene que haber una movilización de la sociedad civil en todos los países, porque hay que obligar, hay que forzar a los países, sobre todo en la Unión Europea, a que tomen medidas mucho más enérgicas. Pero mientras Israel cuente con el apoyo incondicional de Estados Unidos, es muy complicado. Lo que hay ahí es un genocidio y creo que la intención es liquidar absolutamente Palestina y acabar con ese pueblo. Lo que hicieron los nazis con ellos es lo que están haciendo ellos ahora con los palestinos.

–Como fundador de Comisiones Obreras. ¿Cuál es la salud actual de los sindicatos?

–En España yo creo que los sindicatos pasan por un buen momento. Desde hace una década, están mejorando y siendo mejor valorados que antes, porque hubo un momento en el que fueron muy criticados. Y ahora, en cambio, la gente reconoce que han hecho una labor extraordinaria. Se han llegado a acuerdos importantísimos, que han mejorado la situación laboral en España. No suficiente, pero lo han mejorado. Con la crisis del COVID, si no es por los ERTE, no sé lo que hubiera pasado. Se hizo un acuerdo muy importante, por ejemplo, para la reforma laboral. Es un acuerdo, además, entre sindicatos, patronal y el gobierno, es un acuerdo importantísimo que ha cambiado completamente la situación laboral del país. Se dijo que iba a ser un desastre, que se iba a perder empleo. No solo nos ha perdido empleo, sino que se han creado cantidades ingentes de empleo. Se han aumentado las pensiones. Yo recuerdo en la época Rajoy que crecían el 0,25 y en cambio en este periodo había pensiones que han subido el 8% y otras que han subido el 4%. Las pensiones han subido y el salario mínimo también. Se ha creado empleo y los sindicatos han jugado un papel importantísimo.

–¿Cuáles son sus planes de futuro?

–Sigo escribiendo mucho, porque escribo artículos continuamente, escribo dos o tres al mes. Y bueno, acabo de terminar un libro, lo estoy presentando... Supongo que también seguiré escribiendo algún libro, no lo sé. Pero acabo de terminar uno que me ha llevado tres o cuatro años e iré poco a poco.