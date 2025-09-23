Los partos regresan al hospital de Langreo tras quince días derivados a Mieres por la obra de reforma en el servicio: estas son las mejoras realizadas

El área de partos del Hospital Valle del Nalón se reabrirá este miércoles, a partir de las 8.00 horas, tras la finalización de las reformas acometidas. Durante quince días, desde el pasado 10 de septiembre, el servicio estuvo cerrado y los alumbramientos fueron derivados al Hospital Vital Álvarez-Buylla, de Mieres, que atendió seis partos procedentes del área sanitaria del Nalón.

Los trabajos han permitido «reformar las estancias para mejorar la calidez de la atención al parto e incluyen mejoras en la pintura, iluminación, portería y la decoración con vinilos de los paritorios», según señalaron los responsables de la Consejería de Salud al inicio de la obra. La inversión fue de 12.500 euros.

No es la única que se acomete en el centro sanitario. También se destinarán 289.000 euros a la reforma de la instalación de detección de incendios y a la reparación e instalación del sistema de tratamiento del agua en los depósitos del Hospital Valle del Nalón.

Ambas actuaciones estarán finalizadas este mismo año y "permitirán al centro de referencia del área sanitaria VIII disponer de unas instalaciones más modernas y eficientes", según el Principado.

Tratamiento de agua

La mejora en el sistema de tratamiento del agua en los depósitos del hospital acaba de comenzar y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Las obras, que suponen una inversión de 202.473 euros, consisten en la reparación, impermeabilización y refuerzo estructural de los depósitos de agua del hospital.

"Además, se ejecutarán otras obras en el sistema de recirculación de agua y mejoras de los sistemas de control de cloro y PH con el fin de garantizar la máxima calidad del suministro".