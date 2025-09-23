Provoca tres incendios en la misma zona de Mieres en nueve días: estos son los años de cárcel y la multa que pide la Fiscalía

La Fiscalía del Principado de Asturias pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión para un acusado de provocar de forma intencional un incendio forestal en agosto de 2023 en Mieres y de intentarlo sin éxito dos veces más, días después, en el mismo sitio. Se le reclama también el pago de una multa de 10.800 euros y una indemnización al Principado de 1071 euros.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (nacido en 1965), en la madrugada del 10 de agosto de 2023, "aplicando una fuente de calor directa en un matorral próximo a Santullano, en el concejo de Mieres, provocó un incendio intencional.

Las llamas afectaron a una superficie de 84 metros cuadrados, con especies predominantes de avellano, tojo, laurel y helecho. Fueron extinguidas, con intervención de medios (de extinción), a las ocho de la mañana de ese día". Los días 11 y 18 de ese mes volvió a prender en la misma zona, sin que el fuego llegara a extenderse.

Costes de extinción

Los costes de los medios de extinción empleados ascendieron a 1.071 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de incendio forestal de los artículos 352 y 74 del Código Penal, en relación con lo establecido en la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias.

Solicita que se condene al acusado a 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

El concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al Principado de Asturias con 1.071,76 euros por los gastos de extinción, más los intereses legales correspondientes.