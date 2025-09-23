El SOMA pide anular la selección del nuevo director del Museo de la minería

El sindicato SOMA-FITAG-UGT denunció este lunes "graves irregularidades" en el procedimiento para la provisión de un puesto de director o directora para el Museo de la Minería (Mumi), en El Entrego, y anunció que ha abandonado la comisión de selección de la que formaba parte.

El anterior director de la institución, el ovetense Santiago Rodríguez Romero, estuvo al frente del Mumi desde su inauguración, en 1994. El pasado mes de marzo se hizo público que dejaba el cargo y que se dedicará exclusivamente a la otra institución que dirige desde su creación en 1987, la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, situado en la Quinta Guadalupe de Colombres.

El Principado elaboró las bases para cubrir la plaza de director y al proceso selectivo se presentaron un total de 44 candidatos. El Mumi es una fundación creada por el Principado en 1988. La consejería de Cultura es la entidad con mayor peso en el patronato de la fundación, por eso, subraya el SOMA "el proceso de selección de director debe estar regido por los principios de legalidad, objetividad, libre concurrencia y por encima de todo, absoluta transparencia".

"Absoluta arbitrariedad"

El sindicato minero denuncia que no es así y habla de "absoluta arbitrariedad en un proceso selectivo presidido por los constantes cambios de criterio en aspectos esenciales como la validez de títulos presentados, la ausencia de plazos de subsanación para determinados candidatos o la parcial y subjetiva valoración de la experiencia profesional de los candidatos, todo sin motivación alguna".

Según explica el sindicato, en la primera reunión de la comisión de selección de candidatos se fijó el criterio de no admitir títulos universitarios previos a la aplicación del plan Bolonia. "Ante la manifiesta ilegalidad de tal decisión se cambió el criterio admitiendo los mismos siempre que se acompañase de la pertinente certificación". Pese al cambio "no se concedió plazo de subsanación", lo que supuso que "aspirantes absolutamente capacitados para la plaza fueran excluidos del proceso selectivo, despejando el camino….". Ahí lo dejan, en esos puntos suspensivos.

Nivel de inglés

Otra de las "irregularidades" está en el nivel de inglés de los candidatos. Las bases de la convocatoria dicen que "los participantes deberán presentar fotocopia compulsada de los certificados de niveles y estudios acreditados de la lengua inglesa". Ninguno de los candidatos lo ha acreditado, por lo que el SOMA explica que "ante la manifiesta falta de cumplimiento de uno de los requisitos exigidos, la prudencia, entre otras cosas, aconsejaría declarar desierto el proceso e iniciar uno nuevo con mayores garantías para los aspirantes y para el buen futuro del museo". No fue así, siempre según explica el sindicato minero, la comisión de selección decidió que fuese "un tercero", ajeno a esa comisión, quien valorará el alto nivel de inglés de los aspirantes.

"A escasas horas de tan decisiva prueba se ignora la identidad de dicho experto, su cualificación profesional para homologar el alto conocimiento de la lengua inglesa, su relación personal o familiar con los miembros de la comisión o los aspirantes, los criterios que aplicará para examinar a los aspirantes", denuncia el sindicato, que añade además que "esta decisión de la comisión no está amparada por las bases de la convocatoria, que prevén la presentación de certificados de nivel de idiomas". Además, "sorprende más aún que existiendo certificados oficiales de conocimiento de idioma, que fijan de forma objetiva el nivel hablado y escrito de un idioma, la comisión decida que sea un experto ajeno a esta el que decida quien acredita el alto nivel de inglés exigido. En fin, una broma"

Los opositores a empleos públicos deben acreditar su nivel de idiomas con certificados oficiales, pero en este caso " el Principado de Asturias consiente que en una fundación participada por el gobierno regional se selecciones a personal pagado con dinero público sin someterse a las más elementales normas de legalidad, que garanticen la seguridad jurídica, la igualdad en el acceso a un empleo público, la libre concurrencia y la transparencia".