Vox Langreo denuncia el mal estado de la cancha de Lada, recién arreglada

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo ha denunciado los problemas de encharcamiento que sufre la cancha deportiva de Lada desde que se renovó el pavimento "y, pese a encontrarse en pleno periodo de garantía, el Ayuntamiento no ha exigido al contratista la reparación de los defectos", afirma la edil de Vox, Ainara García.

La concejala explica que el acta de recepción de obra, que les entregaron este lunes pese a haberlo solicitado hace seis meses está fechada el 23 de diciembre de 2024. Para García "la demora en facilitar un documento básico demuestra una ocultación deliberada de información por parte del gobierno local". "Lo grave no es solo que la cancha se inunde; lo gravísimo es que el Ayuntamiento haya ocultado durante meses un documento clave que confirma lo que ya sabíamos, que la obra está en garantía. Esto es intolerable", declaró García Martín. "Es un escándalo político y técnico. Los vecinos de Langreo han pagado más de 36.000 euros por la renovación de una cancha que desde el inicio se inunda, y el Ayuntamiento ni reclama la reparación ni informa con transparencia".