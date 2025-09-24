El camping de Sobrescobio apunta al turismo extranjero para el invierno con la mirada puesta en el Norte de Europa: "Son los que viajan en esa época"

El camping municipal de Sobrescobio, en Villamorei, afronta el invierno con el objetivo de desestacionalizar el turismo en la comarca. El establecimiento, que abrió sus puertas el 25 de julio, estuvo completo durante el mes de agosto y busca atraer clientela internacional para el otoño y el invierno. Por el momento ya tienen reservas para nochevieja.

Emilie Pasquet, Javier de Miguel y Adrián Templado están al frente de las instalaciones promovidas por el Ayuntamiento de Sobrescobio. Llegaron de Tarazona (Zaragoza) los dos primeros y de Madrid para hacerse cargo del camping durante los próximos cinco años. La instalación cuenta con 53 parcelas, de las que 39 son para autocaravanas y 14 para tiendas. Es precisamente el turismo de autocaravanas y furgonetas Camper el que quieren potenciar durante el otoño y el invierno, cuando las condiciones meteorológicas en el Parque Natural de Redes hacen más difícil la pernocta en tienda de campaña.

Pasquet destaca la buena acogida que tuvo el camping durante las primeras semanas de apertura, y desvela algunas claves del éxito; lo primero "un entorno privilegiado".

Lleno en agosto

Las primeras dos semanas de apertura tuvieron una ocupación de un 50 por ciento, "casi todo asturianos", pero "a partir del 5 de agosto se llenó esto de golpe y empezó a llegar gente todos los días". En Redes, al igual que en toda la región, se nota lo que sucede en otros puntos de Asturias. "El camping está en plena montaña, pero también a 45 minutos de Oviedo y a una hora de la playa", explica Pasquet. El calor de aquellos días de agosto también propició la llegada de campistas, "la gente buscaba el frío de la montaña, aunque aquí también hizo bastante calor". Los incendios forestales también afectaron "porque mucha gente que estaba en Picos de Europa, o iban a ir allí, vinieron aquí".

Los primeros días de septiembre la afluencia bajó pero aún tenían clientela. Esa relativa calma permite a los gestores ponerse a trabajar en nuevos proyectos que ya tenían pensados y que ahora quieren desarrollar. "Hemos presentado varias ideas al Ayuntamiento de Sobrescobio", informa Pasquet. Una de ellas es que el camping se convierta en campamento escolar para los niños de la comarca del Nalón. "También queremos atraer a grupos, colaborar con empresas de turismo activo de la zona para proponer rutas y descubrir la naturaleza".

Turismo internacional

Como expertos campistas, no como gestores hasta ahora pero sí como usuarios, los tres treintañeros que están al frente del equipamiento saben de la importancia de estar en los circuitos internacionales de campings; así, ya aparecen en aplicaciones como "Park4nigth", la Biblia del turismo itinerante, y han entrado en contacto en plataformas como Acsi, de la que forman parte más de 3.000 campings de toda Europa que ofrecen descuentos en temporada baja y que es muy utilizada por viajeros del Norte de Europa. Ese público europeo está entre sus objetivo principales, "porque son los que viajan en invierno". Así, quieren darse a conocer en Bélgica, Holanda o Alemania a través de medios de comunicación especializados en el sector.

La colaboración e implicación con el tejido empresarial y asociativo del entorno es otra de las claves para su oferta de invierno. Así, "queremos darle una vuelta al restaurante y participar en las jornadas gastronómicas de la zona". También estarán presentes en el concurso de ganado de Rioseco o en las pruebas deportivas que se celebran en Redes y "jugar con la dinámica de la zona", resume Pasquet.

Una de las principales actividades en el parque de Redes es el deporte, desde rutas senderistas como la del Alba, a la que se puede llegar andando desde el propio camping, a carreras de montaña, ya sea a pie o en bicicleta. Ahí, los responsables del establecimiento quieren hacer ofertas especiales que no incluyan obligatoriamente la pernocta. "Tenemos las instalaciones y podemos ofrecer a los deportistas que vengan a ducharse y descansar tomando algo en el restaurante sin necesidad de quedarse a dormir", apunta la mujer. "Aquí han muchas rutas, hay zonas de escalada, hay zonas de montaña más invernal, nos gustaría atraer a clubes o grupos que hagan aquí sus encuentros o concentraciones pero también ducha y bebida a quienes hagan una ruta por la zona y quieran descansar un rato"; en resumen, "abrir esto a la gente que venga a Redes, aunque no se aloje aquí".

Entorno increíble

"El entorno no pude ser mejor, las vistas son increíbles y aunque parezca que estamos en un lugar remoto, al final estamos muy céntricos y es un lugar muy accesible", continúa Pasquet, que en este punto informa de una petición en la que ya está trabajando: "Necesitamos señalización en la carretera, en Rioseco no hay ninguna indicación de que aquí hay un camping". La empresaria ya ha escrito a la dirección general de Carreteras del Principado para solicitar esas señales indicadoras.

Pasquet, de 35 años, es ingeniera y trabajaba como jefa del departamento de calidad de una empresa en Zaragoza. Javier de Miguel era profesor de Matemáticas y Física y Química de Secundaria y Adrián Templado trabajaba como profesor de Educación Especial en Madrid. Decidieron cambiar radicalmente sus vidas y ahora viven en Villamorei y gestionan el camping municipal de Sobrescobio. Es un sueño hecho realidad y esperan no tener que volver a sus trabajos anteriores.

De momento la acogida por parte de los clientes es muy buena y esperan seguir así. El lugar es espectacular, el trato a los campistas excelente y las instalaciones con todas las comodidades para lo que pueda necesitar un campista, desde una ducha caliente, lavar los platos en un lugar cerrado y no a la intemperie, como es habitual en los campings, o hacer la colada y secar la ropa en el mismo espacio. A ellos no les faltan ni ganas ni ideas.