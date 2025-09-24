Cuatro generaciones de mujeres en Rioseco (Riosa): Soledad García, de 83 años, muestra a su hija la casa del antiguo poblado minero en la que residió su familia
Soledad García, de 83 años, llevó a su hija Marisol a conocer la casa del antiguo poblado minero en la que residió
Soledad García Martínez, vecina de Mieres, de 83 años, vivió el pasado sábado un día muy especial, lleno de emociones, al visitar, acompañada de su hija Marisol Fernández la casa del antiguo poblado minero de Rioseco en la que residieron sus padres. "Aquí trabajó mi padre, Manuel García Fernández, como barrenista y vigilante desde el 22 de julio de 1948 al 30 octubre de 1953", afirma Soledad con total precisión al mostrar el documento que lo acredita emitido por la empresa Minero Metalúrgica Asturiana S.L. como productor de la Mina Aramo.
Soledad recuerda que "venía a caballo desde Mieres subiendo por el valle de Cuna y Cenera hasta Villar de Gallegos y luego hasta aquí por el monte. Vivió con mi madre Josefina Martínez en esta casa en la que había luz de carburo y, en ocasiones, veníamos mi abuela Soledad García Castañón y yo a verlos. Mi abuela la ayudaba a cocinar el día de la fiesta de Santa Bárbara".
"Mi padre causó baja voluntaria en la empresa para incorporarse en la mina de mercurio de La Peña, en Mieres, en la que trabajó hasta jubilarse en junio de 1962", precisa.
Soledad García Martínez muestra una foto de 1950 en la que aparece de niña en la casa de Rioseco con su madre, Josefina Martínez "Pepina" y su abuela Soledad García Castañón. A continuación, posa ante la misma casa, 75 años después, con su hija Marisol.
A estas cuatro generaciones de mujeres les distancian 21 años de diferencia entre cada una: Soledad, Pepina, Soledad y Marisol. Rompió la tradición Patricia, hija de Marisol, que tuvo su primer hijo, Iker, casi con treinta años. Y además viven en Villa Soledad, en el barrio de La Villa, en Mieres, pero nunca se encuentran solas.
