Esquiadores, vecinos y empresarios alertan del retraso en las obras de la estación de Pajares, en Lena: "Perder la ayuda europea sería imperdonable"

Con la llegada del otoño y las primeras nieves a las cumbres más altas de Asturias, el sector del esquí empieza a vislumbrar el inicio de la temporada, y no parece nada halagüeño para Valgrande-Pajares. La Mesa de la Nieve, en la que se integran empresarios concesionarios de la estación invernal lenense, la asociación de vecinos del Brañillín, la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral) y los clubes de esquí, ha mostrado su "profunda preocupación" por la falta de actuaciones en el complejo deportivo de titularidad pública.

Tras la instalación de una telecabina en Pajares, está pendiente la fase dos del proyecto, denominada"Desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena". En esta fase está previsto instalar el nuevo telebike, un bike park y la construcción de una amplia red de senderos y miradores.

Los colectivos agrupados en la Mesa explican que "a pesar de que la consejera de Cultura, Política Llinguística y Deportes, Vanesa Gutiérrez, prometió ejecutar las primeras inversiones por valor de 750.000 euros durante este otoño, no nos consta ningún avance. El otoño asoma y los primeros trabajos ya deberían estar iniciados antes de que el invierno se nos eche encima".

Financiación europea

Además, la preocupación se acrecienta porque el proyecto cuenta con ayudas europeas y "se desconoce" la situación de su tramitación en instancias comunitarias. Se trata, dicen, de "una inversión importantísima para Asturias, de la que Europa va a financiar la nada desdeñable cifra de 5.250.000 euros y el Principado sólo tendría que aportar un 25 por ciento". Ante la ausencia de información, aseguran que "Asturias no puede renunciar a uno solo de los proyectos presentados en Europa, y en este caso creemos necesario que la consejera informe con rigor y con detalle de la situación exacta de este proyecto para Pajares financiado con fondos de transición justa". "Perder esta ayuda sería un error de gestión imperdonable, más aún, conocido el grado de avance que presentaba el proyecto hace unos meses", alertan.

"Seguimos confiando"

Pese a todo, los usuarios, vecinos y profesionales de la estación aseguran que "seguimos confiando y con la mano tendida para colaborar en la definitiva desestacionalización del complejo". Lo hacen pese a no haber recibido respuesta por parte del Principado a una reunión solicitada a principios de septiembre para que se les informe sobre la marcha del proyecto y su financiación. "No hemos recibido respuesta ni convocatoria, tampoco hemos observado el inicio de las obras", explican.

Ante todas estas dudas, y sobre todo con la certeza de no ver máquinas trabajando, muestran su "más absoluta preocupación porque la financiación europea de este proyecto se pueda perder por desidia o falta de empuje en la consejería, aunque hace unos meses el proyecto estaba enfocado y la Consejera lanzo su compromiso de inicio de los trabajos. Hoy en día ni hay noticias ni hay trabajos iniciados relacionados con la fase 2". Aún así, concluyen, "seguimos confiando".

Desde la Mesa de la Nieve se hizo también balance de la actividad en Valgrande-Pajares durante la temporada de verano. Un programa de actividades que para ellos se ha desarrollado "sin promoción y con la estación presentando una imagen de abandono" para alcanzar unas cifras de usuarios "ridículas para lo esperado".