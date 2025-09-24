Jesús Flórez, médico y presidente de la Fundación Iberoamericana Down21: "El Alzheimer está muy en relación con el síndrome de Down"

El Alzheimer está provocado en gran medida por depósitos, placas en el cerebro, que se forman a partir de una proteína beta-amiloide, que depende de un gen que se encuentra en el cromosoma 21. Así, las personas con síndrome de Down, con tres copias del cromosoma 21 en vez de dos, son más proclives a sufrir Alzheimer. A eso se suma que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha pasado de los 20 a los 60 años de edad. Tienen un envejecimiento precoz, lo que sumado a que viven más, hace que en un alto porcentaje, según algunas fuentes de hasta el 90 por ciento, las personas trisómicas que superan los 50 años desarrollen Alzheimer.

Todo esto lo explicó este martes en Sama de Langreo el doctor Jesús Flórez Beledo, presidente de la fundación iberoamericana Down21, invitado por el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando.

"Hoy en día sabemos que el Alzheimer está muy en relación con el síndrome de Down", explicó el ponente que añadió que "al envejecimiento precoz de las personas con síndrome de Down se suma esa tendencia natural genética hacia el Alzheimer". Así, "cuando en la población sin trisomía el Alzheimer aparecer alrededor de los 80 años, aquí ya puede iniciarse hacia los 50 años, más o menos".

Todo esto lleva a que las personas con síndrome de Down sean claves en la investigación sobre la demencia.

Concienciar

Flórez Beledo, que tiene una hija de 49 años con síndrome de Down que no ha desarrollado Alzheimer, subraya que "hay que concienciar a las familias para que entren en ensayos clínicos". Reconoce que "es difícil porque piensan que si vas a utilizar a su hijo como conejillo de indias. Están acostumbradas a cuidar a esa persona y quieren seguir haciéndolo sin someterla a algo que le pueda suponer un trastorno". Aún así, insiste en que "hay mucho interés en que las personas con síndrome de Down entren en los ensayos clínicos sobre el Alzheimer porque evidentemente es una población con mucha probabilidad de desarrollar la enfermedad".

El doctor explicó que su interés por el síndrome de Down "evidentemente empezó por mi hija, lo tiene y que ya tiene 49 años". "Está ahora en el culmen de su capacidad, trabaja una barbaridad, habla fenomenal, lee, se entretiene, ayuda en casa", encadena para concluir que en la familia "sabemos que si sigue todo así es muy posible que acabe desarrollando Alzheimer". "Pues vamos a cuidarla. Hasta ahora hemos conseguido 49 años de una vida absolutamente poderosa", remató.