Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo

El barrio de La Pomar, en La Felguera, celebra este fin de semana tres días de fiesta que incluyen uhna merienda en la calle, música, deporte, mercadillo tradicional y actividades familiares. La celebración arrancará el viernes 26 de septiembre, a las 18.00 horas, con animación a cargo de la "Charanga Principado".

A las 19.00 horas tendrá lugar el pregón a cargo de María José Cachafeiro, farmacéutica en La Pomar y autora del libro "Rejuvenece comiendo". La jornada continuará con la actuación de Silvia Joyanes, a las 19.30 horas; un desfile de moda en la calle Baldomero Alonso (20.00 horas); y la primera gran verbena a cargo de "Sensación" y "DJ Antu", que tendrá lugar en el parque Antonio García Lago a partir de las 22.30 horas.

El sábado 27 de septiembre la jornada comenzará con una exhibición de baloncesto por parte del ACD Valnalón a las 12.00 horas, seguida de la actuación de la "Orquestina la Xarangana" a las 12.30 horas. La música continuará a las 13.30 horas con Juanes Ojeda en la plazoleta de La Pomar coincidiendo con un concurso de tortilla. Por la tarde, a las 16.00 horas, se presentará el kartcross de Yanira Alonso, campeona de Asturias de Karting 2025, en el aparcamiento del barrio.

A las 17.00 horas se celebrará el I Scooter Rally La Pomar, organizado por Vespa Club Llangréu, mientras que a las 17.30 horas, la Avenida de la Reguera acogerá juegos tradicionales. La tarde incluirá la sesión musical de "La versión de los hechos" en la plazoleta a las 19.30 horas. La segunda gran verbena comenzarán a las 22.30 horas con "Cosa Norte" y "DJ Antu" y continuará en la plazoleta de La Pomar a medianoche con "Astur DJ".

El domingo 28 de septiembre estará dedicado a los más pequeños con el Día del Niño, que comenzará a las 11.30 horas en el aparcamiento. Hasta allí se desplazará "Nubes de Algodón" con pintacaras, tatuajes y ginkana. La música tomará el relevo a mediodía con la Banda de Música de Langreo y los Gaiteros del Carbón, mientras que el caricaturista Álex estará dibujando en la esquina de la farmacia. Ya por la tarde, a las 13.30 horas actuará Pablo Valdés y a las 18.00 horas se celebrará una gran merienda en la calle, amenizada por la música de "FL Covers".

Ideas

"Durante todo el año vamos recogiendo las ideas que nos aportan y vemos cuáles podemos desarrollar", señaló Merche Ezama: "Poco a poco, hemos conseguido que la fiesta vaya creciendo con una gran cantidad de actividades diurnas". En la misma línea, Manuel Ruiz destacó que la "idea, desde el principio, siempre ha sido hacer unas fiestas para todo el mundo".

Por su parte la concejala de Festejos, Araceli Jánez, destacó la "importancia de unas fiestas que, desde el trabajo duro y el esfuerzo, consiguen ofrecer una amplia programación con actividades deportivas, ocio para los más pequeños y también con jornadas de convivencia como la merienda vecinal".