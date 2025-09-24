Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

Una instalación inmersiva y tecnológica muestra en Turón la evolución del planeta

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

La unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un lago periodo de tiempo para luego reproducirlas a mayor velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de paisajes, en este caso británicos, permiten apreciar la transformación de la naturaleza y de nuestro entorno. Es lo que propone la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects, que podrá verse en el Pozu Santa Bárbara de Mieres a partir del 15 de octubre. ScanLab es un estudio que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial fundado en 2010 por los artistas Matt Shaw y William Trossell.

En esta obra, paisajes, jardines, un edificio en construcción, un desguace o un bar van evolucionando a toda velocidad ante los ojos del espectador en la muestra organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual).

La instalación, creada con tecnología 3D LiDAR time-lapse data, da testimonio de un planeta en constante transformación ya que une la compresión del tiempo propia del time-lapse, que hace visibles los proceso lentos de crecimiento, y el escaneo 3D que produce modelos ultrarrealistas de objetos, lugares o paisajes. Todo ello, en un montaje audiovisual de gran formato, conforma una obra que invita a reflexionar sobre la relación entre la acción humana, las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo.

Paisaje digital

La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que envuelven al espectador, sumergiéndolo en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Es un entorno inmersivo, donde los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio.

Según sus creadores, este trabajo es "un tributo vivo, una herramienta de investigación y una invitación a contemplar el mundo con nuevos ojos". Las preocupaciones ambientales son el núcleo de lo que los artistas intentan mostrar en su trabajo: evidenciar cómo el mundo cambia ya sea de manera natural o por la acción humana. Así es como la obra propone una experiencia transformadora que consiste en detenerse en el tiempo, ampliar la percepción y mostrarse receptivo a nuevas formas de observar el presente y el porvenir del planeta.

Noticias relacionadas y más

La instalación, reconocida internacionalmente, ha sido presentada en eventos y galerías tan prestigiosos como la Bienal de Venecia, el Tribeca Festival, Taiwan Creative Content Festival, o el Elektron, en Luxemburgo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  2. Se buscan voluntarios (remunerados) para el Mundial de Pesca Máster: estas son las condiciones
  3. “El guateque de Vitorina” llega a El Condao (Laviana) con Rodrigo Cuevas a los mandos convertido en “Volantazu DJ”: estos son los artistas que le acompañarán
  4. La semilla de Torre germina en Langreo
  5. El SOMA pide anular la selección del nuevo director del Museo de la minería
  6. Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados
  7. Del balón al pupitre: El Racing de Mieres estrena sede deportiva y social en La Salle de Ujo
  8. El testigo del último siglo de Mieres: el grupo escolar Aniceto Sela cumple cien años

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo

Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo

La lucha contra la soledad no deseada se hace visible en Laviana

La lucha contra la soledad no deseada se hace visible en Laviana

"Acompáñame a la luna", presentación literaria este jueves en Pola de Laviana

"Acompáñame a la luna", presentación literaria este jueves en Pola de Laviana

Jesús Flórez, médico y presidente de la Fundación Iberoamericana Down21: "El Alzheimer está muy en relación con el síndrome de Down"

Jesús Flórez, médico y presidente de la Fundación Iberoamericana Down21: "El Alzheimer está muy en relación con el síndrome de Down"

Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central

Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central

El camping de Sobrescobio apunta al turismo extranjero para el invierno con la mirada puesta en el Norte de Europa: "Son los que viajan en esa época"

El camping de Sobrescobio apunta al turismo extranjero para el invierno con la mirada puesta en el Norte de Europa: "Son los que viajan en esa época"

Esquiadores, vecinos y empresarios alertan del retraso en las obras de la estación de Pajares, en Lena: "Perder la ayuda europea sería imperdonable"

Esquiadores, vecinos y empresarios alertan del retraso en las obras de la estación de Pajares, en Lena: "Perder la ayuda europea sería imperdonable"
Tracking Pixel Contents