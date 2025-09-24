"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

La unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un lago periodo de tiempo para luego reproducirlas a mayor velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de paisajes, en este caso británicos, permiten apreciar la transformación de la naturaleza y de nuestro entorno. Es lo que propone la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects, que podrá verse en el Pozu Santa Bárbara de Mieres a partir del 15 de octubre. ScanLab es un estudio que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial fundado en 2010 por los artistas Matt Shaw y William Trossell.

En esta obra, paisajes, jardines, un edificio en construcción, un desguace o un bar van evolucionando a toda velocidad ante los ojos del espectador en la muestra organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual).

La instalación, creada con tecnología 3D LiDAR time-lapse data, da testimonio de un planeta en constante transformación ya que une la compresión del tiempo propia del time-lapse, que hace visibles los proceso lentos de crecimiento, y el escaneo 3D que produce modelos ultrarrealistas de objetos, lugares o paisajes. Todo ello, en un montaje audiovisual de gran formato, conforma una obra que invita a reflexionar sobre la relación entre la acción humana, las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo.

Paisaje digital

La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que envuelven al espectador, sumergiéndolo en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Es un entorno inmersivo, donde los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio.

Según sus creadores, este trabajo es "un tributo vivo, una herramienta de investigación y una invitación a contemplar el mundo con nuevos ojos". Las preocupaciones ambientales son el núcleo de lo que los artistas intentan mostrar en su trabajo: evidenciar cómo el mundo cambia ya sea de manera natural o por la acción humana. Así es como la obra propone una experiencia transformadora que consiste en detenerse en el tiempo, ampliar la percepción y mostrarse receptivo a nuevas formas de observar el presente y el porvenir del planeta.

La instalación, reconocida internacionalmente, ha sido presentada en eventos y galerías tan prestigiosos como la Bienal de Venecia, el Tribeca Festival, Taiwan Creative Content Festival, o el Elektron, en Luxemburgo.