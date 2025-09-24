Riosa da lustre a las minas de Texeo: el viaje a un paraje que ya se explotaba en la prehistoria

Riosa quiere poner en valor las prehistóricas minas de cobre de Texeo, en la sierra del Aramo, consideradas las más antiguas de Europa al datarse su explotación entre los años 2.500 y 1.400 antes de Cristo. Mantuvieron la actividad, en distintos periodos, desde 1888 hasta 1960. La asociación cultural y minera "Santa Bárbara", junto al Ayuntamiento de Riosa y la consultora "Pozu Espinos", organizaron el pasado fin de semana una visita guiada al antiguo poblado minero de Rioseco, enmarcada dentro de las XVII Jornadas de Historia y Patrimonio que continuarán el próximo sábado con un encuentro en el pozo Montsacro.

La historiadora María Fernanda Fernández y José Luis Cabo, cronista oficial de Riosa, ejercieron como guías y explicaron que "esta jornada quiere reivindicar, dar visibilidad y poner en valor este singular paraje, poco conocido, que se explotó en época prehistórica y durante los siglos XIX y XX.".

"En este insólito lugar se desarrolló la actividad minera metálica de cobre y cobalto, y en menor medida níquel, y aún se mantienen en pie varias construcciones. Después de la etapa prehistórica hubo un periodo de letargo hasta finales del siglo XIX cuando se retomó la actividad en 1897 por la empresa inglesa The Aramo Copper Mines con capital y técnicos foráneos y mano de obra local. Se realizó entonces una gran inversión en infraestructuras y tecnología y se construyó el poblado minero de Rioseco, que ya disponía entonces de una conexión telefónica. Estamos ante una desconocida joya al lado del Angliru a la que le falta divulgación y da mucha pena ver los actos de vandalismo realizados en las ventanas de las antiguas viviendas restauradas de los mineros", concluyó la historiadora.

Poblado

Jose Luis Cabo informó "que el poblado minero, ubicado entre la planta de tratamiento del mineral y el río Seco, disponía de servicio médico con un edificio que albergaba la cantina, el economato y las oficinas, tres pabellones de viviendas para los mineros, la residencia del director e ingenieros y un edificio para las caballerizas.".

Cabo recordó que "aquí se festejaba Santa Barbara y la empresa era como una gran familia con más de 100 obreros, resaltando la importante labor de 30 mujeres que seleccionaban el mineral y tenían sangre en los dedos. En 1954 se construyó la planta de lixiviación por vía húmeda amoniacal que fue la primera de Europa. Para bajar el mineral desde la explotación hasta el poblado se utilizaban cables aéreos con cangilones. La empresa Metastur cerró la mina en 1960 por la gran bajada del precio del cobre. En 2006 el arqueólogo Miguel Angel de Blas encontró el último esqueleto que está expuesto en el Museo Arqueológico de Oviedo ".

Finalmente, Roberto Alvarez, alcalde Riosa, agradeció "la celebración de esta jornada divulgativa para poner en valor este histórico paraje, desconocido por una gran parte de la sociedad asturiana".