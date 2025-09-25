Cistóbal Ruitiña presenta su novela en Ciaño

De Nueva York a Grandas de Salime, pasando por A Coruña, Gijón o Barcelona, es la odisea de un grupo de republicanos vencidos en la Guerra Civil que buscaban regresar a su tierra ignorando que no había ya regreso posible. Es el argumento de la novela "La última canción del Batallón Galicia", en la que el periodista Cristóbal Ruitiña reconstruye con rigor y fidelidad los avatares del Batallón Galicia en la desesperada defensa del frente norte republicano y el trágico destino del comandante Moreno y los últimos hombres que lo acompañaron en su frustrado intento de llegar a Galicia tras la caída de Asturias en octubre de 1937.

El autor presentará la obra este viernes en Ciaño, invitado por la asociación Cauce del Nalón. El acto, a las 19.30 horas, se celebrará en la Casa de los Alberti y no en la Casa de la Buelga, sede habitual de las actividades de Cauce, que está en obras.

El autor estará acompañado por el también periodista y escritor Rafa Balbuena y por la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera Onís.

El acto, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y del Ayuntamiento de Langreo, que cede el espacio para la presentación de la novela.