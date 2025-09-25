Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cistóbal Ruitiña presenta su novela en Ciaño

"La última canción del Batallón Galicia" narra la odisea de un grupo de republicanos durante la Guerra Civil

Cristóbal Ruitiña con su novela

Cristóbal Ruitiña con su novela / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

De Nueva York a Grandas de Salime, pasando por A Coruña, Gijón o Barcelona, es la odisea de un grupo de republicanos vencidos en la Guerra Civil que buscaban regresar a su tierra ignorando que no había ya regreso posible. Es el argumento de la novela "La última canción del Batallón Galicia", en la que el periodista Cristóbal Ruitiña reconstruye con rigor y fidelidad los avatares del Batallón Galicia en la desesperada defensa del frente norte republicano y el trágico destino del comandante Moreno y los últimos hombres que lo acompañaron en su frustrado intento de llegar a Galicia tras la caída de Asturias en octubre de 1937.

El autor presentará la obra este viernes en Ciaño, invitado por la asociación Cauce del Nalón. El acto, a las 19.30 horas, se celebrará en la Casa de los Alberti y no en la Casa de la Buelga, sede habitual de las actividades de Cauce, que está en obras.

El autor estará acompañado por el también periodista y escritor Rafa Balbuena y por la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera Onís.

El acto, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y del Ayuntamiento de Langreo, que cede el espacio para la presentación de la novela.

