El Conservatorio de Mieres homenajea al poeta Ángel González

La inauguración del curso funde música y versos en el auditorio de la Casa de Cultura

L. Díaz

Mieres del Camino

Hoy jueves, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres el acto de inauguración del curso del Conservatorio de Mieres, que arranca con un nuevo capítulo del ciclo "Así suena...". En él, la poesía de Ángel González se convertirá en canción en un acto en el que participarán ciudadanos de Mieres que rendirán así homenaje al gran poeta asturiano en el centenario de su nacimiento.

En el acto participarán casi medio centenar de personas entre músicos y recitadores: alumnos, exalumnos, profesores y amigos del Conservatorio. Entre ellos estarán escritores como Fulgencio Argüelles, Ernesto Burgos, Montse Garnacho, María Fernández Abril y Miguel Barrero. Estará también presente la consejera de Cultura, Ana Vanessa Gutiérrez.

El Conservatorio de Mieres homenajea al poeta Ángel González

"Muy lejos", vuelve el ciclo "Cine de los jueves" al teatro José León Delestal de Langreo

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara: así será la nueva exposición internacional en Mieres

Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo

La lucha contra la soledad no deseada se hace visible en Laviana

"Acompáñame a la luna", presentación literaria este jueves en Pola de Laviana

Jesús Flórez, médico y presidente de la Fundación Iberoamericana Down21: "El Alzheimer está muy en relación con el síndrome de Down"
