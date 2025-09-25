El Conservatorio de Mieres homenajea al poeta Ángel González
La inauguración del curso funde música y versos en el auditorio de la Casa de Cultura
L. Díaz
Hoy jueves, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres el acto de inauguración del curso del Conservatorio de Mieres, que arranca con un nuevo capítulo del ciclo "Así suena...". En él, la poesía de Ángel González se convertirá en canción en un acto en el que participarán ciudadanos de Mieres que rendirán así homenaje al gran poeta asturiano en el centenario de su nacimiento.
En el acto participarán casi medio centenar de personas entre músicos y recitadores: alumnos, exalumnos, profesores y amigos del Conservatorio. Entre ellos estarán escritores como Fulgencio Argüelles, Ernesto Burgos, Montse Garnacho, María Fernández Abril y Miguel Barrero. Estará también presente la consejera de Cultura, Ana Vanessa Gutiérrez.
