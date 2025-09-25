La Formación Profesional llena las aulas en Langreo: el "campus de FP" roza los 700 alumnos, con un 98% de ocupación

La Formación Profesional llena las aulas en Langreo. El denominado campus de la FP –que engloba al centro integrado de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) y el de Mantenimiento y Servicios a la Producción– suma este curso 693 alumnos en formación presencial reglada. Esto supone un índice del ocupación del 97,8 por ciento, de modo que de las 708 plazas disponibles, solo 15 se han quedado libres.

Se trata de un cálculo global, ya que algunos ciclos cuentan con más demanda que otros y tradicionalmente llegan a tener incluso lista de espera. Esta situación se compensa con una menor matriculación en otros que no resultan tan atractivos para los estudiantes. Por centros, el Cislan tiene ocupadas 417 de sus 420 plazas de FP presencial (un 99,2 por ciento), mientras que el Centro de Mantenimiento ha cubierto este curso 276 de sus 288 plazas, el 95,8 por ciento.

De Gijón a Langreo

Uno de los nuevos estudiantes es David González, procedente de Gijón, que este año inicia sus estudios del ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos en el Cislan. "En su momento empecé haciendo el Bachillerato Tecnológico, pero vi que no me iban las matemáticas. En cambio, los videojuegos, las series anime y el cine me gustaban, así que vine aquí para ver cómo era ese mundo profesionalmente", señala este alumnos gijonés, y añade: "De cara al futuro espero tener un trabajo vinculado con la animación".

Conoció el Cislan buscando un centro acordé a sus preferencias formativas. "Encontré uno en Madrid, pero era privado y suponía mucho trasladarse. Después vi este de Langreo, conocí las instalaciones y me gustó mucho", apunta.

Desdoblar ciclos

No es el único al que le ha gustado, según los datos de matriculaciones que maneja la directora del centro, Maribel Lugilde. "Tenemos plazas para 420 alumnos y ya tenemos matriculados a 398. Estamos casi seguros de que podremos cubrir las 22 que nos faltan con la matrícula extraordinaria, para la que ya tenemos 19 solicitudes, con lo que solo quedarían tres plazas libres".

"En el caso de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos", prosiguió Lugilde, "ya tiene un segundo curso de tarde porque el año pasado habíamos desdoblado este ciclo". Y remarcó: "Más oferta no la podemos dar porque ya tenemos todas las titulaciones de la rama formativa. Sí que se podrían desdoblar otros ciclos, pero ni la Consejería ni nosotros lo vemos porque sería mucho alumnado para el sector".

También se ha producido un alto índice de matriculaciones en el Centro Integrado de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción, también en Langreo, tal y como resalta su director, Eloy Suárez. "En total tenemos 396 matriculados, y de ellos 276 son de formación presencial. Tenemos 12 vacantes de formación presencial y bastantes plazas libres en la modalidad semipresencial", relató Suárez, para agregar que "nos está llamando la atención la gran demanda de plazas que tenemos este curso".