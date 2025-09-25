"Muy lejos", vuelve el ciclo "Cine de los jueves" al teatro José León Delestal de Langreo

El ciclo "El cine de los jueves" de la programación cultural de Langreo regresa al Teatro José León Delestal –antiguo Nuevo Teatro de La Felguera– con una selección de las novedades cinematográficas más premiadas de los últimos meses. La primera sesión tendrá lugar hoy a las 20.00 horas, con la película "Muy lejos", ópera prima de Gerard Oms protagonizada por Mario Casas. El filme narra el viaje sin retorno de un joven a Utrecht, donde se enfrenta a la dureza de vivir en un país extranjero y al mismo tiempo descubre apoyos inesperados. En las próximas semanas se proyectarán títulos como el drama estadounidense "Ghostlight", "Sirat", de Óliver Laxe; "La buena letra", de Celia Clavellino, o la francesa "Tres amigas".