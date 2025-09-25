Lena exige "inversiones de verdad" para que Pajares funcione todo el año

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), exigió este miércoles "inversiones de verdad" que pongan definitivamente en marcha la segunda fase de las obras de mejora en la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares "para que funcione todo el año".

Desde el Ayuntamiento lenense se pide al Principado "que las obras empiecen cuanto antes", sumándose así a la reclamación de empresarios concesionarios de la estación invernal lenense, la asociación de vecinos del Brañillín, la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral) y los clubes de esquí, que, agrupados en la Mesa de la Nieve, han mostrado su "profunda preocupación" al no ver movimiento de obras en la estación. Además, han alertado de que de no ejecutarse los trabajos previstos se podrían perder las ayudas europeas destinadas al proyecto.

Álvarez insistió en la necesidad de que Valgrande-Pajares "no sea solo una estación de esquí, sino que sea una estación de montaña que funcione durante todo el año y no solo durante la temporada de invierno, que ya hemos visto que cada vez es más corta". La Alcaldesa remarcó que "se ha comprobado que la estación mejora mucho con las inversiones, como vimos con la fase uno, en la que se instaló la nueva telecabina, que atrajo a muchos usuarios, pero ahora es necesario seguir con la fase dos".

El proyecto "Desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena", elaborado por el Principado, contemplaba dos etapas. El primer paso, con una inversión de 10 millones de euros consistió en la eliminación de parte de los viejos remontes de la estación de esquí y en la instalación de la telecabina, lo que propició también un reajuste en el mapa de pistas. La segunda fase, la que ahora reclaman usuarios y Ayuntamiento de Lena, es la que está llamada a desestacionalizar definitivamente el uso de la estación y convertirla en un gran centro de ocio y deporte también fuera de los meses de invierno.

"El proyecto pretende convertir Valgrande-Pajares en el motor económico de Lena y seguro que si se hace será así, pero yo iría más allá y añadiría que la estación se convertiría en un gran motor económico para toda Asturias", subrayó Gema Álvarez. La alcaldesa de Lena añadió además que "con la entrada en servicio de la alta velocidad ferroviaria, somos la única estación de montaña del norte de España con una parada de AVE en las inmediaciones". Los remontes están a apenas media hora de Pola de Lena, donde para el AVE, con lo que un esquiador o un aficionado a la montaña podría llegar desde Madrid en poco más de tres horas.