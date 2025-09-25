Pendones, en Caso, exige cobertura de telefonía móvil: "Pedimos soluciones", claman los vecinos

Los vecinos de Pendones, en Caso, han expresado su malestar por los problemas para disponer de telefonía móvil que sufren en la actualidad y ante los que piden "soluciones". La localidad –con una treintena de habitantes durante todo el año que se triplica en verano con las segundas residencias– "no tiene cobertura, con lo que no se pueden recibir llamadas ni mensajes de texto" y solo pueden comunicarse por mensajes y llamadas de WhatsApp "en las casas en las que hay wifi".

Otro paraje de Caso, Brañagallones, tendrá cobertura para móvil e internet, al igual que la braña de La Roza, gracias a una inversión de 591.469 euros subvencionada con fondos europeos. Los vecinos de Pendones quieren un trato similar. "Igual que en otras zonas se han buscado soluciones también las queremos aquí", dicen.