Premio de Segunda Categoría de la Primitiva en las Cuencas: aquí se ha sellado el boleto y esta es la cantidad que recibirá su poseedor

La suerte ha hecho escala este jueves en las Cuencas, concretamente en Langreo. Un acertante ha conseguido un premio de 39.338 euros correspondientes a un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) del sorteo de la Primitiva. El boleto premiado fue sellado en el Despacho Receptor nº 58.275.

Los números de la suerte fueron el 6, 14, 29, 38, 33 y 28. Además, el complementario fue el 25 y el reintegro el 1. También se sacó el número del Joker, que fue el 9227621.

El boleto sellado en Langreo fue uno de los cinco premiados de Segunda Categoría. Los otros cuatro se fueron para Jaén, Cantabria y Madrid (dos). En el sorteo de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000 euros

¿Cómo se juega a la Primitiva?

Para participar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.