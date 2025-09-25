El PSOE pide garantizar el servicio de madrugadores en los colegios de Mieres

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Mieres ha presentado una moción para su debate en el Pleno para instar al gobierno local (IU) a que "impulse medidas de apoyo económico para garantizar el acceso al servicio de madrugadores" en los colegios "a todas las familias que lo necesiten, independientemente del uso regular del servicio o no".

Al hilo del problema surgido en el colegio Vega de Guceo, en Turón, el PSOE también pide que se "priorice la equidad territorial, asegurando que los colegios rurales del concejo no queden desatendidos frente a los centros urbanos".

"En abril de 2024, familias del colegio Vega de Guceo se manifestaron contra el aumento del precio del comedor escolar", argumentó el PSOE local. "Este incremento se debió a la quiebra de la empresa encargada del servicio, lo que obligó a la Consejería de Educación a contratar una nueva empresa mediante un procedimiento de emergencia. Y los padres consideraron el nuevo precio excesivo y se negaron a pagarlo, organizando protestas".

Apoyo

"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres", prosiguieron los socialistas, "expresó su apoyo firme a las familias pues se consideró un servicio esencial. Ahora mismo surge un problema similar con el servicio de madrugadores. Al tener la zona rural del concejo muy pocos usuarios de este servicio, el precio del mismo aumenta de forma brutal", hasta el punto de "que hay alumnos que trasladan su matrícula a colegios de Mieres del Camín para poder disfrutar del servicio de forma asequible".