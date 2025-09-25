Los vecinos de Langreo exigen al Principado "iniciar ya" el gran bulevar del plan de vías: "Que dejen de engañar a la gente"

La Plataforma Ciudadana por el Soterramiento de Langreo ha instado al Principado a "no engañar" a los vecinos y "poner en marcha de una vez" la obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías entre Sama y La Felguera.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) finalizó el pasado 12 de septiembre la obra para retirar del centro de La Felguera los últimos elementos del material ferroviario del antiguo trazado de Feve, desmantelado con la entrada en servicio del tramo soterrado. Con ello, "queda expedita la losa para que el Principado empiece la urbanización", señaló entonces el organismo ferroviario.

"El último plazo dado por el Principado era que las obras se harían tras el verano, pero no hay nada de nada", dijo David García, portavoz de la plataforma".

"Pedimos que empiecen ya y que dejen de engañar a los vecinos, tanto el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como el PSOE de Langreo y como el Alcalde (Roberto García, de IU)", indicó el representante vecinal.

Aludió también al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de barrio de El Puente. "Queremos que lo agilicen y que sea un PERI, porque de lo que están hablando el consejero Ovidio Zapico (IU) es otra cosa, un sucedáneo. Tampoco ellos pueden engañar a los vecinos", dijo.

Bulevar

En el proyecto de urbanización de los terrenos liberados por las vías, aprobado y adjudicado hace más de dos años y medio, se establece la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano. El plazo de ejecución es de quince meses y el coste será de nueve millones.

Sobre el nuevo parque que el Ayuntamiento impulsará junto al estadio de fútbol de Ganzábal , en la parcela afectada por las obras del soterramiento de las vías, David García indicó que "el gobierno local de IU y el Alcalde no pueden colgarse esa medalla porque fue una propuesta que lanzó la plataforma del soterramiento para integrar al barrio de El Puente en el casco urbano, y que fue apoyada por todos los partidos de la Corporación".