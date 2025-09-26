Atención mierenses: el sábado son Los Mártires, y esta es la regulación del tráfico en el valle de Cuna y Cenera

Mieres está de fiesta. Con motivo de la celebración de la festividad de Los Mártires 2025 que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, por parte de la Policía Local de Mieres se establecerán las siguientes medidas de seguridad y tráfico.

1) Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en el núcleo de Valdecuna y en las inmediaciones de la ermita en Insierto desde las 0.00 horas del sábado día 27.

2) Durante el día sábado 27 de septiembre, si las necesidades del tráfico lo requieren, se cortará la carretera general del Valle de Cuna y Cenera en El Pedroso, permitiendo única y exclusivamente el paso de los vehículos de servicio público y a los y las residentes en el valle que acrediten su domicilio mediante la exhibición de su documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

3) Se establecerá por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMUTSA) un servicio continuo de autobuses de Mieres a Valdecuna, por lo que se recomienda el uso del transporte público y la no utilización del vehículo privado. La Policía Local dará preferencia absoluta de paso a dicho transporte público.

4) Se recomienda utilizar como zona de estacionamiento los parkings habituales de Mieres (Mayacina, Oñón...) y la zona del Campus Universitario, utilizando para su desplazamiento a Valdecuna el transporte público.

5) Todas estas restricciones de tráfico estarán controladas por la Policía Local por lo que se recomienda atender las indicaciones de dichos agentes y de los miembros de Protección Civil y, en cualquier caso, no utilizar los vehículos privados para desplazarse a la fiesta.