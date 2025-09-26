El Ayuntamiento de Langreo encargará a una empresa privada la gestión del nuevo recinto ferial, en la fase final de su construcción

El Ayuntamiento de Langreo planea contratar a una empresa externa la gestión del nuevo recinto ferial, emplazado en los terrenos de los antiguos Talleres del Conde y cuya ejecución afronta la recta final. La idea del gobierno local es reservar determinadas fechas para los eventos impulsados por el Consistorio, de forma que sea ese gestor externo el que se ocupe de dar forma al resto de la programación.

Así lo explicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo. "Estamos estudiando el tema y buscando fórmulas para definir un modelo de gestión que se pueda licitar mediante una contratación a un empresa interesada. No queremos que haya una gestión directa por parte del Ayuntamiento de ese espacio", señaló el edil, que precisó que "ahora estamos en esa fase, entrevistándonos con gente y haciendo visitas al recinto para estudiar la mejor manera de hacerlo".

Cases argumentó que "habrá actividades de iniciativa municipal, como el Certamen de la Huerta, que organiza directamente el Ayuntamiento, o eventos culturales o conciertos que podamos promover. Y la idea es que se encajen en la programación, señalando en el contrato que deben reservarse determinados días para la actividad municipal".

No obstante, detalló el concejal langreano, "pretendemos que la dinamización del espacio y la programación global se nos pueda proponer por parte de un gestor. Es la idea sobre la que estamos trabajando, aunque después todo esto tenemos que desarrollarlo y aprobarlo internamente en el Ayuntamiento".

Obra

La obra se encuentra muy avanzada, pese al modificado que tuvo que ser introducido para añadir cambios en el sistema eléctrico y en la conexión de fibra óptica. La previsión es que se concluya "en cuestión de semanas", añadió el concejal.

La idea del Consistorio es ir tramitando las licitaciones de los servicios de seguridad, limpieza o megafonía, así como la preparación de la programación. El recinto ferial de Langreo tendrá 7.711 metros cuadrados, con 2.827 (poco más de un tercio) en un pabellón cerrado y el resto cubiertos pero abiertos por los lados. El pabellón se podrá sectorizar en tres espacios más pequeños cuya superficie oscila entre 764 y 820 metros cuadrados. A ellos se sumarán otras dependencias como oficinas.

Bajo la cubierta histórica de Talleres del Conde se construirá ese gran pabellón para acoger diversos eventos y funcionar como "un espacio de relación empresarial y comercial". La obra supone la construcción de unas instalaciones nuevas sobre las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería de los Talleres del Conde, construidas en torno a 1897 y ampliadas en 1929.