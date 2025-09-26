Cocaína, hachís y una tienda de campaña convertida en fumadero: desarticulan un narcopiso en Langreo (que tenía cámaras de vigilancia)

Dos mujeres, madre e hija, han sido detenidas en Langreo en el marco de una nueva operación policial en la que fue desarticulado un narcopiso en el barrio de Pando (La Felguera). En la vivienda los agentes hallaron papelinas de cocaína preparadas para la venta, hachís, dinero en metálico y una tienda de campaña habilitada como fumadero. Las dos mujeres están acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, señalaron los responsables policiales, se inició a finales de agosto, tras las quejas vecinales por la presencia de consumidores de droga en un parque infantil y la aparición de restos de consumo en la zona: "Ante la alarma social, la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio activó un dispositivo de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial que permitió confirmar la existencia de un punto negro de venta de cocaína en una vivienda de Otero-Pando".

El operativo culminó el 24 de septiembre con la entrada y registro en la vivienda. En el interior se intervinieron 22 papelinas de cocaína preparadas para la venta, dos bolsas con 20 gramos de la misma sustancia, una tableta de hachís de 80 gramos, 670 euros en efectivo y material tecnológico para vigilar la entrada al inmueble. Además, "se descubrió una tienda de campaña habilitada como fumadero, utilizada por los compradores para consumir droga en el interior de la finca".

Las detenidas, además de enfrentarse a cargos por tráfico de drogas, serán procesadas por defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba conectada ilegalmente a la red. "Con esta operación, la Policía Nacional ha desactivado, en apenas mes y medio, dos puntos de venta de estupefacientes en Langreo, reforzando la seguridad en la zona y respondiendo de forma contundente a las demandas vecinales", indicó la Policía.

Ciaño

A mediados del pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo a un vecino de Langreo por vender drogas duras, principalmente heroína, en Ciaño. Se trataba, tal y como apuntaron los investigadores, de un "punto negro" de venta de esta droga en Asturias. En el registro del domicilio del arrestado, que ingresó en prisión, se encontraron 30 gramos de heroína.

Los miembros de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional venían siguiendo "desde hace tiempo" los pasos de "un conocido individuo, del que se tenía información sobre su vinculación con el tráfico de drogas". Esta persona había sido detenida ya dos veces en los últimos meses por los mismos hechos, si bien durante unos meses había dejado de vender y había se había apartado de su actividad delictiva.

Sin embrgo, nuevas informaciones y las quejas vecinales recibidas en la Comisaría de Langreo, "reactivaron la investigación". Los agentes avisaron a la autoridad judicial el pasado mes de julio de que el detenido había retomado su actividad.

Tras varios servicios de seguimiento y vigilancia, tanto sobre el arrestado como en su domicilio, "se confirmó" que el hombre "realizaba continuos contactos con habituales consumidores de drogas"