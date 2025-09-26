La lotera de Langreo que dio un premio de la Primitiva de 39.338 euros, "muy contenta": "Hay que seguir con la racha hasta Navidad para dar el Gordo"

Sama tiene imán para la suerte este año. Y, más concretamente, el despacho de loterías que Patricia González lleva en el establecimiento hostelero que regenta, el bar "Casa Tin-Tina", en la avenida de la Constitución, en pleno centro del distrito langreano. Si en abril repartió varios décimos del primer premio de la Lotería Nacional (premiados cada uno de ellos con 60.000 euros), ahora ha sido la Lotería Primitiva la que ha dejado un premio de 39.338 euros. "Hay que seguir con la racha hasta Navidad para dar el Gordo", señala con humor la lotera.

Un único acertante logró en el sorteo de la Primitiva del jueves un premio correspondiente a un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario). Los números de la suerte fueron el 6, 14, 29, 38, 33 y 28. Además, el complementario fue el 25 y el reintegro el 1.

Alegría

"Este premio no tengo ni idea de a quién ha podido tocarle. Los décimos vendidos en abril sí que se para quién fueron; son clientes que vienen a diario, pero no se puede desvelar el secreto", indicó con humor Patricia González, que añade que "estoy muy contenta. Supone una alegría muy grande dar un premio y también es bueno para el negocio porque viene más gente a echar la lotería; hay un efecto llamada". E insiste en que puede ser una buena preparación para Navidad: "Estamos en racha, hay que ir preparándose para Gordo".

El boleto sellado en Langreo fue uno de los cinco premiados de segunda categoría. Los otros cuatro se fueron para Jaén, Cantabria y Madrid (dos). En el sorteo de este jueves no hubo acertantes de categoría especial (6 aciertos + Reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos). El fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de la Primitiva.