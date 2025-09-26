Los Mártires, desde hoy en Mieres con "Tekilazo"

Mieres abre hoy las puertas a una de sus citas más emblemáticas. Arrancan las Fiestas de Los Santos Mártires de Valdecuna, declaradas de Interés Turístico, que unen tradición, raíces y un programa repleto de actividades para todos, ideado por la Asociación de Vecinos Llanduelu de Insierto en colaboración con el Ayuntamiento. Hoy, lo más destacado será el pregón y la primera verbena.

Tekila participará en la verbena de la noche.

Cuenta la historia que San Cosme y San Damián, hermanos, bien conocían la ciencia médica y farmacéutica de su tiempo. La ejercían sin cobrar y, según la tradición oral, tenían fama de milagreros. La memoria popular y la devoción hacia ellos cristaliza en las Fiestas de los Santos Mártires, que tienen su culmen en la romería de mañana.

Rocío Antela será la encargada de inaugurar las fiestas.

La jornada de hoy comienza a las 19.00 horas con un pasacalles del Grupo Folclórico L’Artusu. A las 20.00, el escritor y productor musical, así como director de la Casa de Cultura de Mieres, Ismael González Arias, dará paso al pregón de Rocío Antela, exconcejala de Cultura, que recibirá además la Medalla de Oro de los Santos Mártires. También se impondrán las bandas a la Xana y a los Xanines. L’Artusu regresará al escenario antes de la primera verbena, que contará con el Dúo Reflejos y el Grupo Tekila.

Ismael González Arias presentará hoy el acto del pregón.

Mañana, la actividad arranca temprano. Desde las 7.00 horas habrá misas en el santuario, una cada hora. A las 11.00 se celebrará la tradicional romería, la subida a la ermita con L’Artusu y la Banda de Gaites Villa de Mieres. A mediodía tendrá lugar la Misa Mayor, seguida de la procesión.

A partir de las 13.00 horas, la explanada acogerá la tradicional Puya’l Ramu, de nuevo con música folclórica y de gaita. Por la tarde, la Bandina El Busgosu actuará en la campa de la iglesia. Desde las 17.00 horas, la carpa de Insierto vivirá una larga sesión de baile con las orquestas Caramelo y Tattoo. DJ Masid pondrá el broche final a medianoche. El domingo estará dedicado al público infantil, con juegos a cargo de CIA Vuelta y Media desde las 17.30 horas.

A las 19.00 se celebrará el festival de canción asturiana. La noche traerá otra verbena con el Dúo Sensación y el Dúo Reflejos. Como colofón, a altas horas de la madrugada, se disputará el concurso comarcal de Tiru Cuerda en categorías masculina y femenina. Así serán las Fiestas de los Santos Mártires de Valdecuna, unas celebraciones que suponen la puerta de entrada al otoño, entrelazan tradición, música y folclore y dan pie a un ambiente único en torno al santuario para disfrutar de tres días repletos de emoción.