Pozos, arte y un poblado minero: Mieres se pone en ruta este otoño con doce visitas guiadas por su rico patrimonio cultural e histórico

El Ayuntamiento de Mieres, dentro del programa "Otoño turístico y cultural", ofertará a lo largo de las próximas semanas distintas rutas y visitas guiadas gratuitas para "dar a conocer el patrimonio cultural e histórico del concejo y dinamizar la actividad en el territorio".

Se trata, destacó el gobierno local, de "un amplio programa que incluye visitas guiadas al pozo Santa Bárbara y a la nueva intervención artística ‘Framerate: Pulse of the Earth (El Pulso de la Tierra)’, que se inaugura el 15 de octubre, así como la Ruta de la Revolución de Octubre y visitas a la iglesia de Bustiello o al poblado minero, entre otras".

Las actividades comienzan el próximo 5 de octubre e incluyen más de una docena de citas en total. Con plazas limitadas, la inscripción previa para estas actividades es imprescindible. El plazo para apuntarse se abre este viernes, a las 10.00 horas, en la web municipal www.mieres.es.

La Ruta de la Revolución de Octubre de 1934 se realizará los domingos 5 y 26 de octubre, a las 11.00 horas, y el punto de encuentro será la plaza de La Pasera. La visita guiada conmemorativa de la inauguración de la iglesia de Bustiello se desarrollará el sábado 11 de octubre, a las 17.00 horas, tomando como punto de encuentro el centro de interpretación del poblado minero de Bustiello.

Por su parte, la visita guiada al Pozu Santa Bárbara y a la exposición "Framerate: Pulse of the Earth" tendrá las siguientes fechas: domingo 26 de octubre; sábados 1, 15 y 29 de noviembre; y sábados 6 y 27 de diciembre. Todos esos días a las 16.30 horas. Y el domingo 7 de diciembre a las 12.30 horas.

Pozo Espinos

La visita guiada al socavón de La Rebaldana y al pozo Espinos, en Turón, será el domingo 12 de octubre a las 17.00 horas (como punto de encuentro, el aparcamiento del pozo Santa Bárbara), mientras que la ruta guiada desde el cementerio protestante de Mieres a La Peña será el domingo 2 de noviembre a las 10.30 horas.

La visita al poblado minero de Bustiello, que incluye un juego infantil de pistas, será el lunes 8 de diciembre, a las 11.30 horas. El punto de encuentro será el centro de interpretación del poblado minero.

Finalmente, el 2 de noviembre, con salida a las 10:30 horas, se ofrece una ruta entre La Peña y La Rebollada, con punto de partida en el cementerio protestante de la familia Guilhou.