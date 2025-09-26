Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pozos, arte y un poblado minero: Mieres se pone en ruta este otoño con doce visitas guiadas por su rico patrimonio cultural e histórico

La programación incluye recorridos guiados por Bustiello, Turón, La Peña, La Rebollada y el Pozu Santa Bárbara, con su nueva exposición

Visitantes en el poblado minero de Bustiello, en Mieres. | A. VELASCO

Visitantes en el poblado minero de Bustiello, en Mieres. | A. VELASCO

M. Á. G.

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres, dentro del programa "Otoño turístico y cultural", ofertará a lo largo de las próximas semanas distintas rutas y visitas guiadas gratuitas para "dar a conocer el patrimonio cultural e histórico del concejo y dinamizar la actividad en el territorio".

Se trata, destacó el gobierno local, de "un amplio programa que incluye visitas guiadas al pozo Santa Bárbara y a la nueva intervención artística ‘Framerate: Pulse of the Earth (El Pulso de la Tierra)’, que se inaugura el 15 de octubre, así como la Ruta de la Revolución de Octubre y visitas a la iglesia de Bustiello o al poblado minero, entre otras".

Las actividades comienzan el próximo 5 de octubre e incluyen más de una docena de citas en total. Con plazas limitadas, la inscripción previa para estas actividades es imprescindible. El plazo para apuntarse se abre este viernes, a las 10.00 horas, en la web municipal www.mieres.es.

La Ruta de la Revolución de Octubre de 1934 se realizará los domingos 5 y 26 de octubre, a las 11.00 horas, y el punto de encuentro será la plaza de La Pasera. La visita guiada conmemorativa de la inauguración de la iglesia de Bustiello se desarrollará el sábado 11 de octubre, a las 17.00 horas, tomando como punto de encuentro el centro de interpretación del poblado minero de Bustiello.

Por su parte, la visita guiada al Pozu Santa Bárbara y a la exposición "Framerate: Pulse of the Earth" tendrá las siguientes fechas: domingo 26 de octubre; sábados 1, 15 y 29 de noviembre; y sábados 6 y 27 de diciembre. Todos esos días a las 16.30 horas. Y el domingo 7 de diciembre a las 12.30 horas.

Pozo Espinos

La visita guiada al socavón de La Rebaldana y al pozo Espinos, en Turón, será el domingo 12 de octubre a las 17.00 horas (como punto de encuentro, el aparcamiento del pozo Santa Bárbara), mientras que la ruta guiada desde el cementerio protestante de Mieres a La Peña será el domingo 2 de noviembre a las 10.30 horas.

La visita al poblado minero de Bustiello, que incluye un juego infantil de pistas, será el lunes 8 de diciembre, a las 11.30 horas. El punto de encuentro será el centro de interpretación del poblado minero.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el 2 de noviembre, con salida a las 10:30 horas, se ofrece una ruta entre La Peña y La Rebollada, con punto de partida en el cementerio protestante de la familia Guilhou.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “El guateque de Vitorina” llega a El Condao (Laviana) con Rodrigo Cuevas a los mandos convertido en “Volantazu DJ”: estos son los artistas que le acompañarán
  2. Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo
  3. El SOMA pide anular la selección del nuevo director del Museo de la minería
  4. Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados
  5. La Formación Profesional llena las aulas en Langreo: el 'campus de FP' roza los 700 alumnos, con un 98% de ocupación
  6. El testigo del último siglo de Mieres: el grupo escolar Aniceto Sela cumple cien años
  7. El camping de Sobrescobio apunta al turismo extranjero para el invierno con la mirada puesta en el Norte de Europa: 'Son los que viajan en esa época
  8. Provoca tres incendios en la misma zona de Mieres en nueve días: estos son los años de cárcel y la multa que pide la Fiscalía

Rebajada a 18 meses la petición de cárcel a un hombre por prender el monte en Mieres: estas son las razones de la Fiscalía

Rebajada a 18 meses la petición de cárcel a un hombre por prender el monte en Mieres: estas son las razones de la Fiscalía

Pozos, arte y un poblado minero: Mieres se pone en ruta este otoño con doce visitas guiadas por su rico patrimonio cultural e histórico

Pozos, arte y un poblado minero: Mieres se pone en ruta este otoño con doce visitas guiadas por su rico patrimonio cultural e histórico

Arte, deporte, ciencia y carrera contra el cáncer este viernes en Llorío, Laviana

Arte, deporte, ciencia y carrera contra el cáncer este viernes en Llorío, Laviana

Los Mártires, desde hoy en Mieres con "Tekilazo"

Los Mártires, desde hoy en Mieres con "Tekilazo"

Salud mental y futuro

Un historiador en Gaza

Sobrescobio, un "bien de altura" con mucho que ofrecer

Sobrescobio, un "bien de altura" con mucho que ofrecer

El "skatepark" de la Pola, para finales de octubre

El "skatepark" de la Pola, para finales de octubre
Tracking Pixel Contents