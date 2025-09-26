Rebajada a 18 meses la petición de cárcel a un hombre por prender el monte en Mieres: estas son las razones de la Fiscalía
La Fiscalía, basándose en un informe del Seprona, atribuye al acusado sólo un incendio y le exonera de otros dos intentos que se le imputaron en un principio
Miguel Á. Gutiérrez
La Fiscalía del Principado de Asturias ha rebajado dos años la pena de prisión que pedía para un hombre acusado de provocar hasta tres incendios en nueve días en la misma zona del concejo de Mieres. Finalmente, solo ha sido acusado de uno de ellos, al guiarse la Fiscalía por un informe presentado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), organismo dependiente de la Guardia Civil.
El juicio se celebró el pasado miércoles en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo y ha quedado visto para sentencia. Inicialmente, el ministerio público solicitaba una pena de 3 años y 6 meses de prisión para el hombre, acusado de provocar de "forma intencional" un incendio forestal en agosto de 2023 en Mieres y de intentarlo sin éxito dos veces más, días después, en el mismo sitio.
El fiscal sostenía que el acusado (nacido en 1965), en la madrugada del 10 de agosto de 2023, "aplicando una fuente de calor directa en un matorral próximo a Santullano, en el concejo de Mieres, provocó un incendio intencional". Las llamas afectaron a una superficie de 84 metros cuadrados, con especies predominantes de avellano, tojo, laurel y helecho. Fueron extinguidas a las ocho de la mañana de ese día". Indicaba también la Fiscalía que los días 11 y 18 de ese mes volvió a prender en la misma zona, sin que el fuego llegara a extenderse.
Cambio
La petición de pena se modificó en el juicio y finalmente solo se le acusó de uno de los tres incendios, conforme al informe del Seprona (que fue ratificado por el guardia civil que declaró) y a la declaración de un funcionario de la Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Bripa).
Al no haber continuidad delictiva, se bajó la solicitud de de pena de 3 años y 6 meses a 1 año y 6 meses de prisión. El abogado de la acusación particular, que representa al Principado, se pronunció en el mismo sentido.
