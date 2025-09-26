Rescatado en helicópero un mierense que se cayó al río en Ujo (y sufrió un traumatismo doble)

Integrantes del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, junto a los bomberos del parque de Mieres, han rescatado a un hombre que se cayó al río Ujo, en Mieres. El hombre fue evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó la UVI Móvil de la zona, el varón presentaba un traumatismo craneofacial y torácico.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:42 horas. En la llamada se indicó que un hombre había caído al río y estaba en el pedrero. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Mieres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera, además del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Los bomberos y el equipo sanitario de la UVI Móvil accedieron hasta el lugar en el que estaba el herido, lo atendieron y trasladaron a una camilla. En ese momento se esperó a la llegada del equipo de rescate. Un rescatador y la médica estabilizaron al afectado, al que trasladaron al helicóptero medicalizado mediante un ciclo de grúa. El helicóptero llevó al herido hasta el HUCA.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 14:54 horas. La sala el 112 del SEPA también informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil de la zona.