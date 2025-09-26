Sobrescobio, un "bien de altura" con mucho que ofrecer
Conocer el municipio de otro modo es posible: la primera experiencia, este fin de semana
A.A.
Aquellos amantes de la naturaleza han de saber que existe una opción diferente de conocer los encantos de Sobrescobio. Las experiencias "Bien de Altura" —que se pueden concertar escribiendo un mensaje a hola@biendealtura.es— condensan una oferta respetuosa con la naturaleza y que apoya el desarrollo local. Este fin de semana llegan al concejo coyano.
Mañana a las 11.00 horas tendrá lugar una visita a la Central Hidroeléctrica de Tanes, en Rioseco. Luego, a las 16.00 horas, comenzará un itinerario guiado desde la Casa del Agua hasta el Centro de Recuperación de la Fauna de Castru. A las 17.30 horas será turno de un paseo biointerpretado para conocer el ecosistema del ciervo.
Paralelamente, Sobrescobio acoge el domingo el LXXIII Concurso-Exposición de Ganado, que se celebra en el Polideportivo de Rioseco y que contará como complementos con la XXVIII Feria de Artesanía y un concierto de la bandina popular Los Gascones que comenzará a las 13.00 horas. Por su parte, la entrega de premios se celebrará alrededor de las 19.00 horas.
Quienes participen en la experiencia Bien de Altura realizarán una visita a la Feria de Artesanía el domingo a las 10.00 horas, así como a la Feria de Ganado. Además, a las 11.00 y a las 12.00 horas podrán ser parte de sendas visitas guiadas a la Casa del Agua. También podrán presenciar en directo la actuación de Los Gascones, a las 13.00 horas.
Los interesados en conocer más sobre este tipo de experiencias pueden visitar la web www.biendealtura.es.
