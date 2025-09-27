El concurso ganadero de Sobrescobio se celebra este domingo con 458 reses
La jornada contará también con una feria artesana en la plaza del Ayuntamiento.
L. Díaz
Rioseco
Fin de semana de feria ganadera en Sobrescobio. El domingo participarán en el LXXIII Concurso exposición de ganado del concejo un total de 458 reses, tal y como explicó el alcalde coyán, Marcelino Martínez. De ellas, 168 serán de ganado vacuno, 42 caballar, 102 ovino y 146 caprino.
Habrá música con "Los Gascones" a las 13.00, y durante toda la jornada, mercado artesano en la plaza del Ayuntamiento. Hoy sábado habrá varias visitas guiadas en el concejo.
