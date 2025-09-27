Las empresas detectan en China "gran interés" por invertir en las Cuencas: "Tenemos suelo industrial cerca del puerto y a dos horas de avión de Londres"

La delegación de empresarios de las Cuencas que ha viajado a China para dar a conocer el tejido empresarial de la zona y buscar inversores ya está de vuelta. Y el balance ha sido positivo, según explicó la presidenta de Empresarios Nalón (Ena), Catarina Valdés, que formó parte de la expedición. "Les hemos mostrado las oportunidades de inversión y de suelo industrial que tiene nuestro territorio, y ha despertado mucho interés".

La delegación participó durante cuatro días en sendas ferias tecnológicas en las ciudades de Nankín y Dandong. En la misión comercial participaron Hunosa, Sodeco, la Asociación de Empresarios del Nalón (ENA) y dos agencias inmobiliarias de la comarca.

"Ha sido muy interesante", destacó Valdés. Y añadió: "Hemos hecho visitas a empresas y en los stands tuvimos a muchísima gente interesada en lo que podemos ofrecer. También hicimos una exposición para hablar de las oportunidades que hay aquí y del suelo industrial que tenemos, a dos horas en avión de Londres y a algo menos de dos horas de París". El viaje se completó con un encuentro con el gobernador de Nankín.

La presidenta de ENA aseguró que la búsqueda de inversores chinos es "un proceso lento". "De momento, ha sido un primer paso para darnos a conocer y forjar esos contactos. Con el tiempo veremos si conseguimos traer para acá algún empresarios chino", expuso Catarina Valdés, y destacó que esos empresarios mostraron "gran interés" por lo que se les mostró. "Tenemos suelo industrial disponible y competitivo que, además, está cerca del puerto. Y próximo también a Madrid y a las grandes capitales europeas por avión", apostilló.

Encuentro

El encuentro empresarial estaba dirigido a todos los sectores para mostrar las soluciones tecnológicas que se pueden implantar en cada uno de ellos. El gobierno de Nankín quiere promover unos lazos empresariales con compañías de otros países, por lo que financió parte del viaje.

"La idea era ir a China a conocer su tecnología, pero también nos daban la oportunidad de que presentemos nuestro valle, las empresas que tenemos y que vean que aquí también se puede invertir o exportar nuestros productos allí".

Esta iniciativa empresarial se suma a los encuentros institucionales mantenidos meses atrás con representantes chinos por parte del alcalde langreano, Roberto García. Langreo fue, el pasado abril, el único municipio asturiano en participar en el primer Diálogo de Alcaldes España-China 2025, que contó con la presencia de una veintena de regidores nacionales, entre ellos Roberto García .