"Mieres vuelve a estar en el mapa, pero no es suficiente: queda mucho trabajo por hacer"

Manuel Ángel Álvarez es alcalde de Mieres. El primer edil aprovecha la celebración de Los Santos Mártires de Valdecuna para desearle unas buenas fiestas a los habitantes del concejo y reflexionar acerca de las prioridades de su gobierno, la capacidad de Mieres de atraer inversión, el nuevo PGO, el AVE o la oferta de FP, entre otras cuestiones.

¿Cómo definiría la fiesta de Los Mártires?

Es la gran romería de Asturias, una fiesta multitudinaria y popular que tiene hondas raíces en nuestra historia y reivindica lo mejor de nuestra cultura asturiana en una de las zonas más bonitas y atractivas del concejo, el valle de Cuna y Cenera. Y todo esto es posible por el trabajo y el compromiso de las vecinas y vecinos, que dedican mucho esfuerzo y energías para hacerlo realidad. Un trabajo que hay que reconocer y agradecer públicamente.

Mieres gana población y atrae inversiones empresariales, ¿está satisfecho?

Talleres Alegría ha puesto en marcha una inversión de 7 millones de euros y hace tiempo que estamos ganando población, pero queremos ser muy prudentes. Son buenas noticias, sin duda, pero hay que seguir trabajando duro para que este punto de inflexión se convierta en tendencia. Desde el Gobierno de Mieres estamos trabajando con discreción y seriedad porque conseguir inversiones es un trabajo que requiere tiempo, perseverancia y mucho esfuerzo.

En los últimos meses, el embajador de China en España visitó Mieres y hace unas semanas el máximo responsable de Indra afirmó que podrían llevar a cabo una inversión en el concejo…

Es cierto, pero insisto en la prudencia… Es cierto que volvemos a estar en el mapa, pero queda mucho trabajo por hacer. No vamos a generar falsas expectativas ni vender la piel del oso antes de tiempo. Lo que sí vamos a hacer es remangarnos y no escatimar esfuerzos para conseguir inversiones que permitan crear empleo y generar actividad económica. Esa es una de nuestras obsesiones. Por eso hemos creado una nueva concejalía de Proyectos Estratégicos, para coordinar e impulsar mejor este trabajo.

Acaba de comenzar el curso escolar y Mieres estrena nuevo ciclo de FP y aumenta el número de estudiantes en el Campus, ¿cómo lo valora?

Hemos conseguido que se implante el grado medio de Electromecánica de Maquinaria, pero es insuficiente. Tenemos que conseguir nuevos ciclos de FP, ofrecer titulaciones que no existen en Asturias ni en buena parte del norte de España, como el ciclo superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, pero también queremos apostar por la Inteligencia Artificial y otros campos en los que hay demanda pero no hay oferta en Asturias. Ampliar la oferta de FP es estratégico para Mieres.

¿Qué opina de la evolución del Campus?

El Campus de Mieres es el más moderno de Asturias y estamos consiguiendo que cada vez tenga más contenido y protagonismo. Hay media docena de centros de innovación e investigación muy relevantes, que hacen un trabajo de enorme valor. Además, el número de jóvenes que vienen a estudiar a Mieres sigue aumentando.

Ahora estamos trabajando para conseguir unos nuevos laboratorios de investigación que no existen en Asturias que permitan llevar a cabo nuevos proyectos vinculados a la minería verde, la gestión sostenible de materias primas y la economía circular. Pueden jugar un papel muy importante para apoyar la creación de empresas de base tecnológica. El Campus tiene que ser motor de desarrollo e innovación en este concejo. Desde el Ayuntamiento haremos todo lo posible para conseguirlo.

¿Conseguirá que el primer AVE a Madrid pare en las Cuencas?

Es la opción más cómoda y barata para más de 200.000 asturianos y asturianas. No solo las personas que vivimos en las Cuencas sino también para las que viven en Siero, Villaviciosa y buena parte del Oriente asturiano.

No hay motivos para impedir que las Cuencas tengan la parada del primer y último AVE con Madrid. Son apenas unos minutos, pero son oro para nuestro futuro. Los datos están ahí: el número de usuarios del AVE en Mieres se multiplica.

El apoyo a esta petición es unánime: el Principado, la Junta General, los sindicatos, las empresas… Renfe no puede seguir retrasando una decisión justa y necesaria.

Mientras, nos estamos preparando y ADIF está ultimando el proyecto de ampliación de la actual estación para modernizarla, disponer de más plazas de aparcamiento…

El PGO ya cuenta con la aprobación inicial…

Es otro paso importante. Hemos puesto sobre la mesa un Plan General que permita que Mieres aproveche todas sus oportunidades. Defendemos un urbanismo sostenible, que apueste por la regeneración urbana, la rehabilitación de vivienda, que permita desbloquear Requejo La Villa y Oñón, que contemple la planificación que necesitamos para las próximas décadas.

¿Por qué han convocado sesiones informativas por todo el concejo?

Porque apostamos por un urbanismo hecho con luz y taquígrafos, porque los periodos de consulta pública no son un trámite, sino la oportunidad de rendir cuentas, dar toda la información y documentación, explicar lo que vamos a hacer, escuchar a los vecinos y vecinas, estudiar sus propuestas…

Hemos publicado toda la información en la web, hemos abierto una oficina de información específica sobre el PGO y ahora estamos recorriendo el municipio para informar.

Las obras se acumulan en Mieres…

Las obras siempre generan inconvenientes y molestias, pero nos permitirán ofrecer más calidad de vida y modernizar el concejo. Estamos llevando a cabo la renovación integral de dos calles muy importantes en el casco urbano, con una inversión de casi un millón de euros y también los trabajos para que Mieres se convierta en una de las ciudades con una red de calor generada con las energías limpias más importantes de Europa. Esta red permitirá que veinte edificios y equipamientos públicos tengan calefacción y agua caliente más barata y sostenible. Hemos conseguido casi 3,5 millones de euros para hacerlo realidad. Y mientras hacemos esto, también estamos trabajando en el resto del municipio. Acabamos de finalizar las obras de rehabilitación integral de la antigua sede de Correos en Ujo, que se convertirá en un nuevo espacio público para las asociaciones y colectivo para impulsar actividades y dinamizar el territorio.

Las obras del nuevo polideportivo de Oñón también están en marcha…

Es una de las actuaciones más importantes, porque vamos a conseguir que el polideportivo más antiguo de Mieres se convierta en uno de los más modernos de Asturias. Además, acaban de finalizar las pistas de tenis en tierra batida, en Turón, las primeras que habrá en las Cuencas. También estamos llevando a cabo inversiones en los campos de fútbol del Hermanos Antuña y Ujo…

¿Y el nuevo cuartel de la Guardia Civil?

Las obras están en la fase final, esperamos que esté operativo en unos meses y se ponga fin a la precariedad con la que trabaja la Guardia Civil en Mieres desde hace demasiado tiempo. Es importante contar con unas instalaciones modernas y adecuadas para que puedan hacer el mejor trabajo en beneficio de la seguridad de todos y todas. Esperamos que la instalación de las pantallas acústicas de la autopista concluya rápidamente y hay otras actuaciones importantes que no podemos olvidar: el Ministerio de Cultura está trabajando en ampliación del PZSB con una inversión de un millón de euros, la Consejería de Ordenación del Territorio está a punto de iniciar los trabajos de construcción de los nuevos apartamentos para personas mayores de Turón con un presupuesto de 5 millones de euros…

¿Mieres es un lugar para vivir?

Mieres ofrece calidad de vida y seguridad. Estamos a unos minutos de Oviedo y Gijón, somos el sexto municipio de Asturias, tenemos parada AVE, el Campus más moderno de la Universidad de Oviedo, una potente oferta de Institutos y colegios de los que sentimos orgullo, tenemos un Hospital comarcal y una importante red de centros de salud, y también una buena red de centros para atender la dependencia y cuidar de nuestras personas mayores y de las más vulnerables. Tenemos una programación cultural que es sinónimo de innovación y que atrae a miles de personas, con el PZSB como buque insignia. Contamos con un comercio y una hostelería que son sinónimos de calidad. Somos el municipio que más equipamientos deportivos tiene por habitante… Humildemente, creo que somos un buen lugar para vivir pero trabajamos para mejorar cada día.