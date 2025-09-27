Miles de romeros abarrotan Insierto por los Mártires, seña de identidad de Mieres (y fiesta que inspiró esta conocida canción)

"Ya van subiendo los mozos / con los corderos al hombro"

La proliferación de las dietas hipocalóricas, las hernias discales y el refalfiu inherentes a la vida moderna han trastocado la bucólica (y hercúlea) estampa que el cantante mierense Víctor Manuel dibujó en 1969 para iniciar la letra de "La romería", la canción convertida en himno que se inspira en la fiesta de los Mártires de Cuna. Ya no hay corderos al hombro, pero se mantiene todo lo demás. Sigue perenne la devoción de los fieles por San Cosme y San Damián, los santos sanadores a los que hacen ofrendas para pedirles salud, y tampoco ha cambiado el espíritu de fraternidad y alegría que se respira en la romería (con muchos menos praos que antes para plantar el mantel, eso sí).

Los mierenses, y los numerosos visitantes llegados también de otros puntos de Asturias, demostraron un año más su lealtad a una cita que se transmite de generación en generación. Ayudó esta vez el hecho de que la romería cayera en sábado y que el sol reinara a lo largo de toda la mañana. A mediodía ya eran cientos las personas que habían pasado por el entorno del santuario de Insierto y, según avanzaba la mañana, se fueron convirtiendo en miles. Muchos de ellos acarreando cestas y bolsas de comida o ataviados con pañoletas con la bandera de Asturias.

"Hay una empinada cuesta / para llegar a la ermita"

Una parte de la canción de Víctor Manuel que no ha cambiado. La "cuestona" de Insierto tiene bien ganado el aumentativo, pero no fue un obstáculo para los romeros. Ni siquiera para Laura Arias y Jonathan Pierna, que tuvieron que subir empujando el carrito del pequeño Mateo, de 21 meses. "Este año viene en carro, el pasado en mochila y el anterior en la barriga porque ya estaba embarazada; no se ha perdido ni una romería", explicó con humor Arias.

Pese a que actualmente vive con su marido y su hijo en León, "venimos a Insierto siempre que podemos. Yo soy devota de los Mártires. Mi madre hizo una promesa de salud, que si se ponía bien del corazón vendrían siempre. Lo prometió en el hospital hace 35 años y seguimos viniendo".

Pedro Martínez, de 72 años, lleva subiendo a Insierto «desde que era muy crío, no recuerdo cuándo fue la primera vez». Regentó, hasta su jubilación, la mueblería y carpintería que antes había tenido su padre. Actualmente una de sus aficiones es la fotografía, por lo que suele acudir a la romería con su cámara al hombro. «El recuerdo que tengo de niño es que todos los guajes subíamos siempre con una ilusión tremenda, era una fiesta que nos encantaba. Creo que ese espíritu se mantiene porque la gente vive esta romería con mucha alegría. Aunque claro, una fiesta de prao en la que no se puede estar en el prao...».

La procesión. / M. Á. G.

La reflexión de Martínez alude a uno de los problemas surgidos en los últimos años: el cierre, por parte de sus propietarios, de los praos próximos a la ermita, lo que obliga a muchos romeros adesplazarse a espacios ya alejados de la ermita y su entorno. «Antes había más romeros por los praos. Ahora los tienen cerrados porque mucha gente dejaba la basura y los dueños no quieren recogerla. Se ha perdido un poco esa parte campestre, pero sigue viniendo muchísima gente», relata Cándido González, natural de Mieres y vecino de Oviedo que acude a Insierto «desde hace cincuenta o sesenta años».

«Y las campanas repican / los romeros van a misa»

Una hora antes de la procesión, programada para las doce y media, Gelines Suárez y Mar Arias, llegadas desde Riosa y que ya habían acudido a la misa de las diez de la mañana, reponían fuerzas comiendo una empanada, preparándose para la posterior puya del ramu y los bailes regionales, que «nos gustan mucho». Cerca de ellas, en el exterior de la ermita, Elena Pérez, junto a Geli Fernández, encendía una vela «para pedir salud a los santos y que volvamos otro año».

No es la única muestra de devoción. También es habitual que los fieles pasen ante la imagen de los santos en el interior de la emita, antes de que sean sacados en procesión. San Cosme y San Damián fueron dos hermanos médicos que, tras alcanzar gran popularidad prestando desinteresadamente sus servicios a los enfermos, fueron torturados y posteriormente ejecutados. Raquel García, de Lena, pasó ayer ante los santos «para hacer una ofrenda y pedir salud para mi madrina». Otro que cumplió con la tradición fue Constantino García. «Ya no vivo aquí, estoy en Oviedo. Pero este año ha cuadrado y he venido a recordar viejos tiempos».

«Sube la gente contenta / a la fiesta del patrono»

La ermita y sus alrededores se llenaron de fieles para seguir la misa mayor y la posterior procesión, en la que los santos recorren el perímetro del santuario. Esperaba también la salida de San Cosme y San Damián un amplio grupo de jóvenes con las camisetas firmadas por sus amigos y un altavoz en el que sonaba reguetón, que daba cierto toque de fusión a la tradicional fiesta.

Asistentes a la fiesta. / M. Á. G.

También fue día de reencuentros en Insierto, como el protagonizado por las amigas Rocío Fernández y Bárbara Fernández: «Aunque nos apellidamos igual, no somos hermanas, pero como si lo fuéramos», aclaraban. «Yo llevo quince años viviendo fuera. Veníamos cuando éramos pequeñas yhoy nos hemos podido volver a reunir; se echaba de menos esto», expuso Rocío Fernández mientras que hacía un selfie con su amiga con la ermita al fondo.

Tras la procesión llegó la puya del ramu, los bailes y la comida con familia y amigos. Sheila Manjón, junto a su marido, su amiga Beatriz Alonso y los pequeños Lucas y Marina, ambos de seis años, fueron de los afortunados que encontraron sitio cerca del santuario para desplegar el mantel.«Está todo muy guapo para venir a comer aquí y está bien que los niños vivan estas tradiciones desde pequeños», señaló Manjón. Podrán repetir el año que viene porque, como contaba y cantaba Víctor Manuel, la fiesta de Insierto no se detiene.

«Y la gente por el prado / no dejará de bailar / mientras se escuche una gaita /o haya sidra en el lagar».