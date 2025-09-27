Música, gastronomía, visitas guiadas y mucho más: el turismo minero exhibe su tirón en una feria en el pozo Sotón, en San Martín

El pozo Sotón acoge la próxima semana una nueva edición de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi). Será del 2 al 5 de octubre, con un programa dirigido tanto a profesionales como al público general. El evento organizado por Hunosa, que alcanza este año su novena edición, «busca potenciar y divulgar el potencial del patrimonio industrial asturiano, proyectando su enorme relevancia histórica, arquitectónica, tecnológica y social y contribuyendo al posicionamiento de un producto turístico atractivo y estratégico para el desarrollo cultural y económico», destacaron los organizadores.

El evento fue presentado ayer por la primera teniente de alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda, y el CEO de la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, David Fernández Prada.

La vertiente profesional del evento concentrará la agenda de los dos primeros días con un «fam trip» –un viaje de cortesía que se ofrece principalmente a operadores turísticos o agencias de viajes– dirigido a los integrantes la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo «Visión». La feria también abrirá sus puertas a los ciudadanos durante el fin de semana con un amplio abanico de actividades gratuitas pensadas para todos los públicos.

El Mercado Agroalimentario del Territorio Minero «Economato Gourmet» dará visibilidad a productores agroalimentarios asentados en comarcas con un vínculo, actual o pasado, con la minería del carbón. «Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2024, una veintena de productores exhibirán sus productos, abiertos también a la degustación.

Habrá mermeladas, mieles, embutidos, setas, repostería, vino de Cangas del Narcea, cervezas artesanas, quesos, chocolates, arándanos y kiwinos, productos cárnicos y hasta savia de abedul», destacó la organización de la feria.

Demostraciones

La gastronomía también estará presente a través de sendos «showcookings» protagonizados por los cocineros Marcos Cienfuegos, de Mieres, y Diego García, de El Pintu en Laviana. Habrá, además, food trucks para disfrutar en el entorno del pozo de tortos, hamburguesas o tacos. Además, el sábado actuará en directo Gastón Zadoff, y el domingo lo hará el popular Vicente Díaz. Los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables y también del «escape room» «Inmotion Ratoncito Pérez».

El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), espacio museístico alojado en la casa de aseos del Sotón, ofrecerá asimismo visitas guiadas a lo largo del día.

Por otro lado, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural se celebrará en el Pozo Sotón en paralelo a Fetumi, «lo que permitirá a ambas iniciativas generar sinergias y enriquecer la experiencia con propuestas complementarias que ponen en valor tanto el territorio como su futuro. Además, se trata de otro gran acontecimiento de carácter nacional que elige el icónico emplazamiento como espacio singular para eventos», destacó el gobierno local de San Martín.