Preocupación por el techo del IES El Batán

Preocupación por el techo del IES El Batán | LNE

Preocupación por el techo del IES El Batán | LNE

Mieres del Camino

Cabreo en la comunidad educativa del IES El Batán de Mieres por el estado de la cúpula central del techo, de la que se están empezando a desprender hierros, como muestra la imagen. Esta situación preocupa desde hace años. Se ha dado parte al Principado, pero no se ha actuado.

