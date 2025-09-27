Preocupación por el techo del IES El Batán
Mieres del Camino
Cabreo en la comunidad educativa del IES El Batán de Mieres por el estado de la cúpula central del techo, de la que se están empezando a desprender hierros, como muestra la imagen. Esta situación preocupa desde hace años. Se ha dado parte al Principado, pero no se ha actuado.
