Protesta de los vecinos contra el parque de baterías de Villallana, en Lena
L. Díaz
La posible instalación de parques de baterías en el concejo de Lena preocupa, y mucho, a sus vecinos, sobre todo a los de las localidades donde podrían ubicarse. Vecinos de Villallana protestaron este viernes antes del Pleno contra el proyecto para ubicar una de esas plantas eléctricas en la zona.
En la sesión se debatió una moción del PSOE, que pedía "cumplir ya" un acuerdo adoptado hace un año, para impedir la instalación de estos parques mediante cambios en el planeamiento urbano municipal.
El gobierno local (IU) ha anunciado que informará "negativamente" de "cualquier solicitud" de este tipo en el término municipal. El proyecto presentado para Villallana se formalizó hace unos meses ya. Los referidos informes negativos buscan, añadieron fuentes municipales, "impedir técnicamente que estos proyectos puedan llevarse a cabo".
