El río Caudal "ye Mundial": doce países disputarán en sus aguas un campeonato internacional de pesca para veteranos

Pescadores de una docena de países, agrupados en equipos nacionales, participarán esta próxima semana (hasta el 4 de octubre) en el Mundial de Pesca a Mosca Máster (para mayores de 49 años), que se celebra en Asturias. Los participantes usarán las aguas de varios ríos asturianos, siendo el Caudal el principal, donde se desarrollará buena parte de la competición, con dos tramos dentro del campeonato: desde Mieres a Ujo, y entre Baíña y Santa Eulalia. También habrá pruebas en los ríos Trubia y Piloña.

Desde la organización del campeonato (La Federación de Pesca y Casting) se destacó que Asturias se está convirtiendo en sede habitual de este tipo de eventos. Los países participantes, cada uno de ellos con seis pescadores, son, además de España, Estados Unidos, Sudáfrica, Países Bajos, Italia, Polonia, Bélgica, Australia, Irlanda, Finlandia, Francia y la República Checa.

El concejal de Deportes, César Menéndez, animó a los vecinos a «acercarse a conocer este campeonato», y recalcó la importancia que está tomando el río Caudal como se de todo tipo de certámenes de pesca. «Es uno de los ríos favoritos para estos eventos», subrayó el edil.

El pasado mes de agosto, por ejemplo, el Caudal fue sede del VIII Campeonato de España de salmónidos. En 2024, el concurso celebrado fue el Nacional de Pesca con Mosca máster, es decir, el equivalente al actual mundial, pero a nivel nacional, un evento que reunió a un centenar de pescadores españoles. En 2022 fue sede del Mundial absoluto de Pesca con Mosca, que resultó todo un éxito de organización.

El río Caudal gozó de gran prestigio a finales del pasado siglo como zona truchera. Se fue desinflando, pero en la última década, con la labor de los pescadores locales, se ha logrado volver a poner a este entorno entre los más atractivos a nivel internacional para los aficionados.