El día grande de Los Mártires es hoy. Después de que ayer Rocío Antela, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, pregonara las celebraciones, y de que se le impusiera la Medalla de Oro a ella y las bandas a la Xana y Xanines, las actividades continúan durante el fin de semana. Hoy tendrá lugar el plato más destacado del programa: la romería.

Ambiente en una romería pasada y actuación del Grupo Tattoo, que estará hoy en la carpa de Insierto junto a Caramelo Show y DJ Masid.

Muy pronto, a las 7.00 de la mañana, se celebrará la primera misa en el santuario. Luego, a las 11.00 horas, comenzará la subida a la ermita, en la que participará el Grupo Folklórico L’Artusu y la Banda de Gaites «Villa de Mieres». A mediodía se celebrará Misa Mayor, a la que seguirá la procesión de los Santos Mártires de Valdecuna. Una hora después, a las 13.00, se procederá a la Puya del Ramu y volverá a actuar el Grupo Folklórico L’Artusu y la Banda de Gaites «Villa de Mieres» en la explanada de la iglesia. Seguidamente, a las 15.00 horas, actuará La Bandina El Busgosu en la campa de la iglesia.

El valle de Cuna celebra hoy su romería

Por la tarde, en la carpa de Insierto, Caramelo Show y la orquesta Tattoo se erigirán los principales animadores de las celebraciones, pues ofrecerán distintos pases de forma alternante, hasta que a medianoche coja el relevo DJ Masid y protagonice el final del día.

Mañana, domingo, será el día de «Los Martirinos»: los más pequeños, desde las 17.30 hroas, podrán disfrutar de distintos juegos infantiles en compañía de CIA Vuelta y Media. Después, a las 19.00 horas, comenzará un festival de canción asturiana. Por la noche, a las 22.30, la última verbena de las fiestas será cortesía de Dúo Sensación y Dúo Reflejos.

No es todo, pues habrá más sorpresas: a altas horas de la madrugada se disputará el concurso comarcal de «Tiru Cuerda» en las modalidades masculina y femenina. Como premio, se otorgará un cordero y un Pitu de Caleya. Por si había alguna duda para participar.

Los Mártires, San Cosme y San Damián, tenían fama de milagreros y la devoción hacia ellos supuso el punto de partida para las fiestas en honor a ellos. La romería que se celebrará hoy es una de las más emblemáticas de Asturias y tiene lugar en un paraje único. Estos ingredientes aconsejan la visita al valle de Cuna y Cenera y a Mieres, que hoy vivirá un día marcado en rojo en el calendario festivo del concejo.